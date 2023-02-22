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擴大推動屋頂型太陽能 南市甄選3家光電優良廠商並提高補助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市積極推動屋頂型太陽能光電。圖／台南市經發局提供
台南市積極推動屋頂型太陽能光電。圖／台南市經發局提供

台南市政府為擴大推動陽光電城3.0計畫，積極推動陽光公舍、陽光屋頂、陽光社區、綠色廠房等再生能源項目，透過甄選公開推薦3家太陽光電優良廠商，以利公私部門快速找到適合的光電業者協助進行太陽光電設置；另台南市綠屋頂補助計畫今年持續受理申請，計畫提高補助金額以增加申請意願。

經濟發展局長林榮川表示，本次的太陽光電優良廠商甄選特別要求申請廠商需檢附其再生能源之設置容量實績累計應達2000瓩以上之證明、曾獲頒國內中央、地方政府、民間機構舉辦之近5年所認定之優良事蹟或獎項、其他專業認證、營運管理計畫、相關配套措施等，並要求一定太陽光電回饋金比例回饋予出租人(單位)。

甄選計畫從111年11月26日召開計畫草案說明會，並於同年12月26日公告，至截止收件日止共計有8家廠商提出申請，經第一階段書面要件審查後，合計有7間廠商進入第二階段綜合甄選，今年1月18日辦理甄選委員會，由府內外甄選委員逐一檢視申請廠商的公司能力及健全性、優良事蹟或獎項、技術規則、營運管理、相關配套措施等項目。

最終甄選出3家符合資格之太陽光電優良廠商。依申請順序分別為賽斯新能源有限公司、昱鼎能源科技開發股份有限公司、統益機電工程股份有限公司。

經發局表示，後續公、私部門若有需求，皆可參考此太陽光電優良廠商名單及租賃契約書範本，再自行依需求與太陽光電優良廠商洽談評估，共同打造淨零碳排的典範城市。

台南市配合國家政策，推動再生能源發展，自2019年啟動陽光電城計畫，力推屋頂型及地面型太陽光電，至今年1月底，台南屋頂型光電申請件數達9826件，備案量1541MW；地面型申請件數1094件，備案裝置容量2305MW，太陽光電備案容量為全國第一。

台南市經發局以往每年編列約2千多萬元預算，鼓勵農業、畜禽舍、中小企業與社區民眾加入設置太陽光電綠屋頂行列，往年每1kw補助2500元，今年計畫提高正在簽准中，經發局表示，屋頂閒置空間設置太陽光電，不僅可達到室內降溫，舒適生活環境，還可減少風扇、冷氣電費開支，太陽光電自用省電費、回售再賺綠金，好處相當多。

太陽光電 再生能源 電費

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