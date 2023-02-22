疫後拚經濟 蔡總統：減負擔、穩物價、促企業升級轉型

總統蔡英文今（21）晚出席商業總會春酒時表示，台灣已經邁向疫後的全新階段，國人開始恢復旅遊、各種聚會，正是加緊腳步，來振興、拚復甦的好時機。政府將透過各項政策，減輕人民負擔、穩定民生物價，也會積極協助中小企業升級轉型，期望台灣企業的競爭力持續提升。

蔡總統指出，過去幾年，受到疫情和全球經濟的影響，臺灣面臨許多辛苦的挑戰，感謝所有業界先進，在商總理事長許舒博的帶領下，凝聚力量、持續打拚，才讓台灣整體經濟維持穩定的成長。

蔡總統表示，去年10月國門重新開放，昨天室內戴口罩的規定也已經放寬。現在，台灣已經邁向疫後的全新階段，國人開始恢復旅遊、各種聚會，這是我們可以加緊腳步，來振興、拚復甦的好時機。

蔡總統指出，今年全球受到通膨、升息、烏俄戰爭的影響，經濟上依舊充滿不確定性。政府推動的「疫後特別條例」，來協助國人一起面對挑戰，並將透過各項政策，減輕人民負擔、穩定民生物價。「疫後特別條例」今天已經三讀通過。

對於疫情期間，受到較多衝擊的中小企業，蔡總統表示，行政院和經濟部也已經公布計畫，要協助企業度過短期難關，帶動企業升級轉型，也希望讓疫情期間停止營業的小型商業營業人恢復營業。政府也會提供轉型發展專案貸款，希望協助中小企業，達到「穩經營、留人力、助升級」三大目標。

蔡總統期望，臺灣的企業能不斷提升競爭力。特別在商業服務業部分，政府會協助企業，打造特色街區，推動市集品牌化，並鼓勵運用低碳營運模式，創造綠色新商機。至於製造業部分，政府則會輔導廠商導入數位化工具，培養蒐集和分析數據的能力，邁向智慧化轉型，做到生產智慧化、製程低碳化。

經濟部長王美花隨後也表示，立院通過「疫後特別條例」後，隨後將送出預算案，因應後疫情時代的來臨，針對內需市場，政府會出一些力量，協助商圈、店家提高價值，讓國際、國內的觀光客看到台灣的美食與優良環境，期盼帶動台灣的內需市場。