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嗆大局條款「自編劇本」 藍知情人士曝真相：到底演夠了沒？

疫後特別條例通過 國發會：10面向打造經濟與社會韌性

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

立法院今（21）日三讀通過攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，國發會表示，將十面向打造韌性經濟與社會。

國發會指出，十面向包括：1.挹注健保、勞保基金及台電2.減輕居住負擔及提高居住品質3.擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔4.加強照顧弱勢族群及提供關懷服務5.推動產業及中小企業升級轉型。

6.加速擴大吸引國際觀光客7.強化農業基礎設施，照顧農漁民權益8.減輕就學貸款人之負擔9.擴大藝文消費及振興藝文產業10.普發現金新臺幣6,000元。

國發會表示，該特別條例將充分運用111年度中央政府總預算稅課收入實徵數大於預算數約新台幣3,800億元額度，透過適度擴大財政支出，以全面強化台灣整體經濟、社會韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享，達成「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」等四大目標。

國發會指出，條例及其特別預算施行期間自公布日施行至2025年12月31日止，行政院已請各部會依本條例各項政策籌編預算及相關執行細節，並儘速提出相關預算規劃後送請立法院。

國發會 立法院 勞保基金

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