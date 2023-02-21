疫後特別條例通過 國發會：10面向打造經濟與社會韌性

寬魚國際執行長邱瓈寬出入任何場合總穿著涼鞋，外表看似大而化之，其實內心細膩，而且十分有才情的她，特別喜歡讀書，她推薦法國哲學家卡繆寫的《薛西弗斯的神話》，「薛西弗斯周而復始推石頭，每次都得重複再推，但他正面面對」。邱瓈寬更期望建立兩岸三地人才平台，這是她經營寬魚的使命。

2023-02-21 18:24