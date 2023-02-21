商總許舒博：電費調漲有準備 但漲幅不宜過大

商業總會今（21）晚舉辦春酒，針對電價調漲一事，理事長許舒博表示，由於台電、中油還是虧損，所以工商業界已有心理準備，但建議這次漲幅不宜過大，且不贊成調漲餐飲、小吃店家的電費，讓民眾不用負擔額外的成本。

3月電費審議在即，許舒博指出，前兩年製造業出口外銷非常好，但今年預估整個會大幅下降，對產業會是很大衝擊。這次原物料價格，包括瓦斯、煤炭等價格高漲，因為台電、中油還是虧損的狀況，業界已有心理準備會調高電價，但商總建議這次調幅不宜過大。另，一些用電大戶，譬如說去年1000度以上才有變動，這次可能會往下調一點，可能900度以上才有變動，應該是可以接受的。

在商業、服務業這一塊，許舒博則不贊成調漲餐飲小吃商家的電價，因為許多基層民眾的午餐、晚餐都是外食，顧及民生議題，讓民眾不用負擔額外的成本，暫時不要調漲比較好，應該讓比較高層、用電較多的負擔多一點。