景氣差！受製造業拖累 這個行業第2季用人砍逾半

勞動部今（21）日公布今年第2季人力需求調查，預計4月底人力淨需求淨增加5.7萬人，較去年同期減少23%。勞動部表示，隨著疫情解封，內需人力需求明顯升溫，製造業則因全球經濟景氣衰退，影響用人需求。

調查顯示，今年4月底製造業人力需求淨增加2.2萬人，若和去年同期淨增加4.3萬人相較，減幅達48%，幾乎砍半。

勞動部調查員工規模30人以上第2季用人需求，結果顯示，企業今年4月底較1月底預計增加人力者占26.4%、減少人力者3.3%、人力需求不變者62.2%、無法預估者8.1%。需求人數預計增加6.4 萬人、減少6千人，淨增加5.7萬人；和去年同期淨需求逾7.4萬人，減幅達23%，官員表示，這正反映景氣趨緩。

若和今年1月底相較，4月底工業部門人力需求預計淨增加2.5萬人，服務業部門淨增加3.2萬人。

調查顯示，今年4月底製造業人力需求淨增加2.2萬人，其中以電子零組件製造業淨增加6千人最多，金屬製品製造業、機械設備製造業分別淨增加3千人、2千人。

勞動部統計處科長蔡麗君分析，近期全球景氣降溫、經濟成長動能趨緩所致，導致製造業人力需求減少，但我國因半導體先進製程領先，全球需求續強，像是車用電子、被動元件、IC封測等，因此電子零組件人力需求仍成長。

此外，批發零售業景氣與製造業連動，今年4月批發零售業人力淨增加4,580人，較去年同期減少54%，減幅相當驚人。