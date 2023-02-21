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台電：水力電廠主力多在中部 南部水情對發電影響有限

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

針對民代認為南部水情嚴峻是否影響水力發電，台電表示，水力電廠主要集中於中部地區，南部水情對整體水力與抽蓄發電影響有限，目前作為慣常水力及抽蓄水力發電主力的日月潭、德基水庫，皆保持八成以上。

台電指出，水力電廠主要集中於中部地區，不受目前乾旱影響，包括德基水庫及日月潭水庫皆處於蓄水量8成以上的高水位，水力機組大多是在夜尖峰時進行放水發電，發電後尾水再供應下游民生用水，不影響民生供水。南部水情不佳主要影響僅是曾文、烏山頭水庫的水力機組，其裝置容量較小，對供電影響有限。

台電強調，已與水利署合作妥善規劃調度水資源，水庫持續維持高水位操作，同時審慎規劃春季的水力發電，朝夜間及夏季使用為優先的方向，再加上歲修機組陸續回歸加入供電，可持續確保未來供電穩定無虞。

針對核二2號機停機，台電說明，規劃今年歲修期程時，已將核二2號機停機的時程納入考慮，考量去年下半年及今年上半年用電需求較低，更將部分歲修工作提前進行。預計在5月底前，包括協和4號機、通霄3號機、台中7號機、南部3號機等等，都會歲修結束、陸續加入供電。

台電表示，今年也將新增通霄小型機組及大潭8號機，合計130萬瓩上線運轉外，大於停機的核電機組裝置量，另外再生能源持續併網，搭配高水位慣常水力操作，夜間抽蓄水力調節，以及需求面管理措施方案施行，可確保供電穩定。

供電 台電 水庫

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