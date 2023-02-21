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製造業景氣衰退 Q2人力需求較去年接近砍半

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布今年Ｑ２人力需求調查，受全球經濟景氣衰退影響，製造業Q2人力需求雖比Ｑ1淨增加2.2萬人，但相較去年同期，人力需求年減率減少4成3，創有調查以來第三高。路透。
勞動部今公布今年Ｑ２人力需求調查，受全球經濟景氣衰退影響，製造業Q2人力需求雖比Ｑ1淨增加2.2萬人，但相較去年同期，人力需求年減率減少4成3，創有調查以來第三高。路透。

勞動部今公布今年Q2人力需求調查，隨著疫情解封，住宿餐飲、運輸倉儲、藝術娛樂及休閒服務業人力需求明顯增加，但受全球經濟景氣衰退影響，製造業Q2人力需求雖比Q1淨增加2.2萬人，但相較去年同期，需求從4萬2929人一口氣掉到2萬2212人，人力需求年減率減少4成3，創調查以來第三高。

為了解2023年4月底就業市場人力需求情形，勞動部於1月3至19日就員工規模30人以上的事業單位辦理「112年第1次人力需求調查」，回收有效樣本計3027家。

調查結果指出，各事業單位4月底較1月底預計增加人力者占26.4%、減少人力者3.3%、人力需求不變者62.2%、無法預估者8.1%；需求人數預計增加6.4萬人、減少6千人，淨增加5.7萬人。

其中，工業部門人力需求預計淨增加2.5萬人，服務業部門淨增加3.2萬人。各大業以製造業淨增加2.2萬人較多，光電子零組件製造業淨增加6千人，金屬製品製造業、機械設備製造業則分別淨增加3千人、2千人，住宿及餐飲業淨增加7千人次之。

不過，若跟2022年同期比較，製造業人力需求將近砍半，去年Q2需求4萬2929人，今年卻只有2萬2212人，人力需求年增率減少4成3，是有調查以來第三高紀錄。勞動部統計處科長蔡麗君分析，主要是近期全球景氣降溫、經濟成長動能趨緩所致，但她提及，半導體先進製程需求續強，像是車用電子、被動元件、IC封測人力需求仍呈現正成長。

除此，因防疫管制措施鬆綁、邊境開放，國內消費與跨境旅遊慢慢回溫，運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、藝術娛樂集休閒服務業人力需求皆創下近10年新高，以住宿餐飲為例，去年Q2需求4950人，今年再增加至7327人。至於以旅行社為主的支援服務業數字變動不大，僅比去年同期增加746人，蔡麗君說，旅行社人力需求數本來就相對少，但近4期的皆已轉正，近兩期需求約400、500人。

製造業 餐飲業

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