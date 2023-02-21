1月產業電力景氣差 亮連續第四個藍燈

台灣綜合研究院今天發布2023年1月份EPI電力景氣指數，因1月適逢春節假期，工作日數減少，全國產業高壓以上用電量較去年同期大幅減少13.38%，整體產業電力景氣燈號續呈藍燈，是連續第四顆藍燈，預測2023年1月經濟成長率為負0.9%，且更新下修2022年第4季經濟成長率為負0.8%，修正2022年全年經濟成長率為2.4%。

台綜院表示，2023年1月適逢農曆春節假期，工作日數減少，全國產業高壓以上用電量較去年同期大幅減少13.38%，其中，台電高壓以上產業用電量較去年同期減少12.57%，製造業用電成長為-13.92%，服務業用電成長為-5.39%。

台綜院分析，由於國內外政經情勢震盪，高通膨與緊縮性貨幣政策延燒，2023年初全球經濟成長仍維持放緩走勢，終端需求疲弱，導致我國經貿動能急遽萎縮，出口與外銷訂單皆呈現負成長。國內產業生產用電量縮，加上2023年1月份受到淡季效應與春節長假影響，用電量成長率再現三年以來雙位數負成長，預測2023年1月經濟成長率為負0.9%，且更新下修2022年第4季經濟成長率為負0.8%，修正2022年全年經濟成長率為2.4%。

綜觀來看，自2022年下半年受通膨與升息雙重夾擊影響，全球景氣逐步走向衰退，國際終端市場需求疲軟，廠商庫存去化，致使我國整體製造業呈現疲軟不振。包括化學材料業、塑橡膠業及鋼鐵業等傳統產業，以及電腦、電子及光學製品業與光學材料及元件業等電子相關產業，電力景氣燈號全數落入衰退的藍燈。半導體業則自去年9月用電成長明顯下滑後，近2個月用電成長再探低檔，電力景氣燈號終究翻為下行衰退的黃藍燈。市場普遍預期上半年景氣觸底後將逐步回升，惟後續應審慎評估半導體周期走勢對經濟影響力道。