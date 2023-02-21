立陶宛史上最大台灣參訪團 參加投資商機說明會

為協助台商布局中東歐市場及掌握立陶宛投資合作機會，經濟部投資業務處今（21）日與立陶宛貿易代表處合作舉辦「前進中東歐—立陶宛投資商機說明會」。由立陶宛經創部次長Karolis Zemaitis率領立國工業家聯合會(LPK)及工程與技術協會(LINPRA)企業訪團出席，吸引現場約百人共同與會。

經濟部政務次長陳正祺致詞表示，因應當前美中貿易科技摩擦、通膨、氣候變遷及地緣政治情勢，供應鏈的布局從過去重視生產效率與比較成本的全球化分工，逐漸轉變為風險規避、重視國家安全的短鍊化在地生產，透過與信任的合作夥伴建構具一定規模且完整、可信任及有韌性的產業供應鏈，已成為趨勢。台商除了向新南向國家移動外，中東歐更是進軍歐洲市場首要布局重鎮。

陳正祺強調，中東歐國家具備重工業基礎、多語言能力的科技人才豐富、新創生態蓬勃發展，已吸引許多國際品牌大廠矚目。在台立陶宛雙邊努力推動下，投資合作已見初步成果，我政府在去年1月宣布成立2億美元「中東歐投資基金」及10億美元「中東歐融資基金」，分別促成立陶宛相關2件投資案總計700萬歐元，及通過2件融資案總計900萬歐元。其中，中東歐投資基金首件投資案，正是立陶宛的利基雷射產業，立陶宛為全球重要雷射技術研究與應用產品供應國家，雷射技術應用廣泛，與我國半導體、生醫、工具機等優勢產業發展具互補性，可望帶動未來臺立雙邊雷射、新創、電動巴士等產業投資。

Karolis Zemaitis表示，這次訪團是立國來台最大代表團，隨同的企業團員超過30人橫跨製造、工程、雷射等多元產業。過去兩年台立兩國相互探索潛在合作領域，相信2023年將是台立雙邊合作關係更加深化的一年，未來立方將籌組更多具規模的訪團來台。

經濟部投資業務處指出，中東歐國家因具備堅實工業基礎、高等教育及外語人才充沛，營運成本相較西歐低，製造業、軟體、雷射、生技等產業表現相對具優勢，在地緣政治風險下，國際企業與品牌大廠除了東南亞與印度外，也開始將中東歐納入投資考量，經濟部投資業務處將持續與駐外單位、各國駐臺單位密切聯繫，促進我國企業與中東歐等國重要產業的企業合作，進而推動雙邊投資關係。