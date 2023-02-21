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工商團體拜會蔡總統 籲重視兩岸經貿

聯合報／ 記者林海丘采薇／台北報導

工總等八大工商團體昨天拜會總統蔡英文並提出建言，工總理事長苗豐強表示，台灣應建立主體性的經濟戰略，重視中國大陸在世界經濟位置中的轉變，重新評估兩岸經貿政策；商總理事長許舒博指出，全球景氣不佳，台灣上半年外銷一定疲弱，開放觀光才能刺激內需市場。工商協進會理事長吳東亮建議考慮核能延役，否則台灣發電仰賴進口，發電成本只會愈來愈高，電價肯定會漲。

蔡總統致詞時提到，中小企業雇用全國八成就業人口，政府已公布推動產業及中小企業升級轉型計畫，不只要協助企業度過短期難關，也提供轉型升級的具體策略與轉型發展專案貸款。政府也會輔導企業邁向智慧化和低碳化，並由專家輔導團提供諮詢、診斷，加上資金協助，希望做企業最好的靠山，讓中小企業長久經營。

苗豐強表示，台灣的主體經濟戰略內涵應包括檢討能源政策、加速推動台灣加入ＣＰＴＰＰ、重新評估兩岸經貿政策、建設台灣為區域運籌中心等。此外，經濟戰略的釐定是決定台灣命運關鍵，亟須政府提出全盤、可持續、務實的主體性經濟戰略。

許舒博則說，除了提出服務業的升級轉型、到新市場拓銷以外，通膨、升息等因素，讓全球消費市場萎縮，上半年台灣的外貿表現不會好，開放觀光勢在必行，才能刺激內需市場，否則光靠台灣的人口不可能支撐經濟，他也特別向陸委會提出開放國門、更多觀光客來台是必須的。

對於會談氣氛，許舒博指出，蔡總統花很多時間聆聽各個協會發言，氣氛也很活絡，大家都可以暢所欲言，但美中不足的是，如果可以和各部會面對面溝通會更好。

許舒博也轉述，吳東亮提及台灣的再生能源占比在二○二五年無法達到百分之廿，應考慮核能延役，否則台灣發電仰賴進口，發電成本只會愈高，電價肯定會漲。雖然蔡總統回應不會缺電，卻沒有保證電價不會上漲，電價審議委員會將在三月舉行，現在看起來漲電價是定局，但希望幅度不要太大，這次也許可以嘗試調漲高端民生方面的電價。

電價 核能

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蔡總統：淨零轉型是國際競爭力必要條件

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