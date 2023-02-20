離岸風電最新行政契約出爐 沒緩衝期、國產化罰則彈性

經濟部去年12月30日公告離岸風電區塊開發第一期選商容量分配結果，行政契約終於在上周六、18日公告，能源局表示，獲選業者要在5月中旬前辦理行政契約簽約作業。與過去最大的不同，在於區塊開發業者不再有緩衝期、違約金調高，以及增設多個產業關聯查核點，並以記點制在最終查核點一併處罰或取消罰則。

經濟部說明，自2022年8月5日起，已召開多場次的離岸風力發電區塊開發契約書(草案)說明會，同時於各種正式及非正式會議徵詢各界意見，參考各界提供寶貴意見後，將惡劣天候因素、基礎建設延遲、法令變更等，列入行政契約不可抗力因素，獲選業者得說明受延遲情形申請展延，提出相關佐證資料。

不過，能源局官員表示，由於開發商在台灣大多已經有開發離岸風場的經驗，對於環境風險、調查等不若前兩階段般處於摸索期，因此區塊開發第一期的行政契約中，已經不再有「緩衝期」的相關規定，開發商必須在簽約時間內全部完工。

根據該行政契約，開發商若逾期未完工，前六個月每月繳履約保證金的5%作為違約金，第7個月起到實際完工日之間，每月繳履約保證金的10%作為違約金。這比起潛力場址的行政契約中，前12個月每月扣5%履約保證金還要嚴格。

另外，在國產化，也就是產業關聯議題上，有兩項變更，包括增設查核點和增加罰則彈性。官員說明，國產化承諾不再只於完工時查核，而是在開發過程中依據工程項目的不同，增設1至3個查核點，完工時另有最終查核點；每個查核點若有未落實數量或比例的情況，都會先「記點」，最終查核點結束時，假如全部改善、達標，那就全部取消罰則、免予計罰，如果最終查核點時仍有未落實部分，就連同所有查核點的記錄一起「結帳」。

經濟部能源局表示，考量獲選業者於行政契約範本公告後，尚須辦理履約保證金繳納等簽約前置準備作業，申請簽訂行政契約的期限，將延長至公告日起三個月內，讓獲選業者有充分時間準備簽約相關事宜。