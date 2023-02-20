今年公建經費6,000億 支撐固定投資3%以上成長率

國發會副主委高仙桂今（20）日指出，2023年公共建設經費初估逾6,000億元，根據主計總處設算，今年公共建設在經濟成長率當中的政府投資實質成長率部分，將從去年的2.32%，提升至今年的5.06%。

全球景氣疲軟、外需低迷，需靠內需公共建設提振經濟。高仙桂強調，公共建設將有助於經濟社會韌性的強化，並維護經濟成長動能。今年民間投資會下滑，但藉著政府投資的增加，整體固定投資大概還是能維持在3.36%，

加上今年超徵的3,800億稅收也能挹注公共建設，政府投資實質成長率有望再提升。

國發會今召開委員會議，會中就國發會提報111年度「整體公共建設計畫執行情形」進行討論。會議主席、政務委員黃致達強調，各部會應依計畫執行實際需求，協助確認各月進度及分配經費的合理性，並仍以年底經費達成率超過95%為目標。

另，高仙桂也列舉今年排定完工啟用或營運商轉的重大建設，如桃園郵政物流園區郵政資訊中心、高雄榮總健康照護大樓、澎湖馬公海淡廠等。高仙桂還提到，台電的強化電網韌性計畫、2050淨零碳排十二項關鍵戰略基礎建設也開始推動，另還有興達電廠、台中電廠、大潭電廠的燃氣機組擴增與相關建設推動，以及離岸風電加強電網韌性等工程，今年也會陸續執行。

關於2022年公共建設計畫，高仙桂表示，推動過程中，持續面對漸獲控制的疫情衝擊、營建物料價格波動及勞動力供需挑戰，但在國發會與工程會及各部會協力加速推動下，整體公建計畫經費達成率創下95.69%佳績，不僅連續三年超越95%，更是近15年來最佳表現。

黃致達則指出，近年公共建設執行績效屢創新高，除了各部會成立公共建設推動會報每月列管追蹤，並按月在國發會委員會議及工程會督導會報協處執行之外，工程會對於營建物料價格上漲及勞動力短缺現象，分別與經濟部水利署源頭控管河川疏浚的砂石料源，採固定價格讓售供應，也協調經濟部工業局成立鋼料供需平台，整合鋼料供需問題，亦與勞動部檢討降低引進外籍移工門檻，同時與內政部強化本勞技術培訓，並於近期訂定「公共工程採用自動化及預鑄化之設計參考指引」，以降低營造市場人力需求。