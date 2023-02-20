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台立次長級經濟對話二度舉行 簽署雷射合作等3項備忘錄

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
第2屆台立(立陶宛)次長級經濟對話會議在台北舉行，雙方簽署雷射合作等3項備忘錄。圖／經濟部提供
第2屆台立(立陶宛)次長級經濟對話會議在台北舉行，雙方簽署雷射合作等3項備忘錄。圖／經濟部提供

第2屆台立（立陶宛）次長級經濟對話會議於今（20）日在經濟部召開，由經濟部政務次長陳正祺與立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯(Karolis Zemaitis)共同主持。會後雙方簽署雷射合作備忘錄，邀請經濟部長王美花見證。

經濟部表示，台立在本次經濟對話中，除就多元供應鏈、綠色轉型、數位轉型等領域議題交換意見外，並由雙方次長進行經濟政策對話，協調合作方向。陳正祺指出，全球經濟受新冠疫情、俄烏戰爭及美中政治角力等多重干擾，我國將持續強化與包括立陶宛等理念相近國家合作，強化民主供應鏈的韌性，台立在半導體、雷射、新創等合作領域已獲具體成果。

澤麥提斯表示，立國在過去一年面臨包括俄烏戰爭帶來的能源危機等諸多挑戰下仍創下外人投資新高，出口成長逾30%，展現立國經濟韌性。立國高度重視與我國各項合作，本年的目標係加速落實各項合作，並聚焦合作商機。

經濟部指出，澤麥提斯此行是繼去年9月率企業團訪台後二度來台，業者代表包括立陶宛工業家聯合會(LPK)及立陶宛工程與技術協會(LINPRA)等30餘家會員廠商。經濟部也協助辦理「2023立陶宛商機日」及「前進中東歐-立陶宛投資商機說明會」媒合商機。

台立將簽署三項合作備忘錄，包括工研院與立陶宛雷射協會「超快雷射研發創新中心」合作備忘錄，合作開發次世代雷射技術；立陶宛工業家聯合會分別與中華民國工商協進會、中華民國全國工業總會簽署合作備忘錄，旨在促進雙方業界交流、探索合作機會。

經濟部

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