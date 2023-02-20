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歐洲手機訂單吃補 1月外銷訂單表現優於預期

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部統計處今（20）日公布1月外銷訂單表現，訂單金額為475.1億美元，年減19.3%，陷入「連五黑」。經濟部統計處
經濟部統計處今（20）日公布1月外銷訂單表現，訂單金額為475.1億美元，年減19.3%，陷入「連五黑」。經濟部統計處

經濟部統計處今（20）日公布1月外銷訂單表現，訂單金額為475.1億美元，年減19.3%，陷入「連五黑」。統計處表示，因1月面臨史上最長的過年假期，因此預計要綜合1、2月外銷訂單才能排除季節因素。

統計處預估，2月外銷訂單金額為460億美元至480億美元，年減10.8%至年減6.9%，恐陷入「連六黑」泥沼。

據統計處先前預估，1月外銷訂單金額為380億美元至400億美元，年減三成。經濟部統計處長黃于玲表示，跌幅有所收斂主因資通信產品因為中國大陸解封出現復甦，帶動歐洲手機訂單遞延效應，但這樣的調整並非代表歐洲經濟有所復甦，全球終端需求仍舊呈現下滑。

據主要接單貨品，資通信產品訂單金額達172.3億美元，創同月新高，年增9.8%，結束「連三黑」。統計處表示，受惠於大陸封控解除後，供應鏈瓶頸持續改善開出大量產能，帶動歐洲手機接單增加；但終端需求持續疲弱，客戶調整庫存，致筆電及顯示卡接單減少。

但手機訂單暴增並無挹注到其他科技產品。電子產品1月訂單金額為150.3億美元，年減逾二成，為14年以來最大減幅。主因為終端需求拉低導致IC設計、晶片通路、印刷電路板及記憶體接單減少；即使高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續，但同樣面臨高基期效應。

光學器材則受到大尺寸面板價格仍屬於低檔，同時受到低需求雙重衝擊，訂單金額年減近五成，同樣為14年最大跌幅。

而傳統貨品同樣受到終端需求疲軟影響，傳統貨品方面，因全球經濟成長放緩，終端市場需求疲弱，業者對設 備投資意願保守，加上部分產品價格低於上年同月，致基本金屬、化學品及機械分別年減45.4%、38.4%及38.4%。塑像膠製品更是年減49.4%，創有資料以來，也就是39年以來最大減幅。

四大地區方面，美國、中國大陸及香港及東協持續受到大環境影響，分別衰退14.7%、45.9%及29.1%。唯有歐洲地區受到手機遞延效應影響，年增18.3%，終結連續二個月負成長。

統計處本次也針對大陸復甦後對於台灣外銷訂單影響。針對2,069家調查，認為1月訂單不受到大陸影響高達七成，主要還是認為全球需求仍偏弱或是大陸非主要接單市場。

而有7.6%廠商認為因是供應鏈順暢提升客戶下單而導致訂單增加；5.0%認為受到轉單效應、低價競爭或確診停工，訂單呈現衰退。

統計處詢問，大陸解封對於2月訂單影響，認為不受影響降至66.8%，有正面向果上升至9.6%，上升2個百分點，顯示廠商對於大陸解封較看好，但多數廠商仍認為大環境不佳才是影響接單主因。

按接單金額計算動向指數則為49.6，預期2月整體外銷訂單金額將較1月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為45.2、50.4及52.4。

對於普遍廠商對於2月訂單較樂觀，是否經濟好轉的跡象？黃于玲坦言，主要還是因1月過年休假日長所產生的季節性因素，並非終端需求好轉，除非大陸復甦狀況超乎預期，或是春節後訂單暴增，否則整體動向指數仍呈現偏弱或持平。

另外，手機訂單1月黑翻紅，但2月月動向指數偏弱，是否代表手機遞延效應「曇花一現」？黃于玲說，動向指數是廠商對於未來預期，但實際是否衰退仍要看實際結果。

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