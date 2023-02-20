經濟部：一月外銷訂單連五黑 大陸解封「資通信一支獨紅」

據經濟部統計處統計，今年1月外銷訂單475.1億美元，年減19.3%，連續5個月負成長，但因中國大陸解封，致資通信產品訂單翻紅，優於原先減幅三成的預期。統計處預估，今年2月仍將呈現年減狀況、造成連6黑，預期減幅最高達一成。

統計處表示，1月外銷訂單475.1億美元，與上年同月比較年減19.3%，是由於新興科技應用拓展雖然持續，但全球經濟受通膨及升息影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續進行庫存調整，國際原物料價格低於上年同月，加上春節因素影響。

不過，上個月統計處預估1月年減35.5%到32.1%，相較之下減幅優於預期，統計處處長黃于玲表示，其實除了資通信產品，其他品項都還是呈現月減、年減，而資通信翻紅，是由於中國大陸疫情封控解除，供應鏈產能恢復，帶動手機訂單成長，這部分導致訂單超乎預期。

據統計處統計，1月資訊通信產品部分外銷訂單172.3億美元，較上年同月增9.8%，也中止連續三個月負成長，其中又以接自歐洲的訂單增加29.2億美元較多，以接單地區來看，歐洲也是唯一出現正成長的地區，美國、中國大陸及香港、東協地區都還是雙位數年減。黃于玲說明，歐洲訂單正成長，也是受到手機訂單影響，不過國際業者會受到稅制和物流影響因素影響下訂單的佈局，不一定代表歐洲經濟較好。

黃于玲表示，統計處這次對廠商進行中國大陸解封對訂單影響的額外統計，有效樣本共2069家，統計結果指出，1月份大部分廠商表示未受影響，主因受限於大環境，全球經濟還是走弱，抵銷了中國大陸帶來的增幅，也有部分廠商市場不在中國大陸；認為中國大陸解封有助於訂單增加的廠商則有7.6%，主因解封後經濟活動、供應鏈復甦，認為減少訂單的有5%，廠商表示客戶反而轉向大陸下單、大陸低價搶單，也有廠商因為員工確診人數過多而停工、影響接單。

至於2月份，廠商認為不受中國大陸解封影響的家數減少至66.8%；認為訂單會因此增加有9.6%、會因此減少的為4.3%。整體相對而言較看好封控解除的影響，主因為中國大陸經濟恢復，消費復甦，同時帶動出口增加，客戶也恢復產能，願意下單。

統計處指出，展望未來，雖然5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用與數位轉型需求持續擴增，加上我國半導體產業具競爭優勢，有助於減緩第一季接單的淡季效應，但通膨、升息壓力仍在，加上俄烏戰爭未停，以及美中科技戰持續，全球經濟下行風險仍高，恐影響外銷接單表現，後續發展須密切關注。

黃于玲強調，因為今年1、2月皆有春節因素，因此還是要等二月份資料出爐後，兩個月一起看，會比較確定需求變化情形。