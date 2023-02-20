新加坡有效稅率15%將上路 租稅優惠不再如何維持競爭力

新加坡財政部長本月中發表2023年度財政預算案，確立因應未來經濟挑戰的關鍵，並於2025年實施全球最低稅負制。勤業眾信聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉表示，這是新加坡首度明確表態全球最低稅負制上路日期，相比歐盟、英國及日本、韓國、香港等已表態2024年開始適用之亞洲國家或地區，新加坡則宣布晚一年實施，以爭取更多時間，梳理全球最低稅負制相關規定細節和落地程序，並預計增訂當地最低稅負制度，提出落入適用門檻之跨國集團，有效稅率至少需15%，以防稅收流失。

新加坡財長也表示，若國際間實施全球最低稅負制之時程有延遲，新加坡亦會同步變動。勤業眾信提醒，新加坡是跨國集團常選擇作為區域總部或控股之地點，前述立法之趨勢將牽動企業海外投資策略，建議受影響的台商企業持續關注當地修法動態，以即時進行相關因應措施與調整。

租稅優惠效果不再 新加坡如何維持競爭力？

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理韓承皓指出，新加坡地理位置優越常被譽為「亞洲門戶」，更是歐亞經濟樞紐。其政治穩定、治安良好，經濟政策國際化、自由化、高科技化，致力成為環球城市中心。除此之外，新加坡稅制為屬地主義，企業所得稅為17%，相較鄰近地區為低，且就新興產業、正在快速發展和擴張的企業、營運總部活動、金融業、資產證券化、基金及基金經理、國際航運、國際貿易及研發活動等方面，提供多項租稅優惠措施，使得當地公司有效稅率可能遠低於17%，再加上與40多國家簽有雙邊租稅協定，因此，新加坡常是跨國集團設立區域總部的首選。

韓承皓進一步說明，當全球最低稅負制上路後，落入適用門檻之跨國集團各營運地區，均須繳足15%稅負。換言之，原先取得租稅優惠之跨國集團個體，經過全球最低稅負制相關計算調整後，有效稅率低於15%之營運地區的個體，仍須繳納補充稅款，租稅優惠之實際效益將大打折扣。因此，面對全球最低稅負制所帶來的衝擊，提供多種租稅優惠的新加坡，將如何調整或是刪除租稅優惠是許多跨國集團關注的焦點。當地專家表示租稅優惠是新加坡競爭優勢之一，預測將會持續存在，對於未落入全球最低稅負制適用門檻者，租稅優惠仍有其吸引力。而本次年度預算案，除延長其現有租稅優惠之適用期限，新加坡財長也表示，未來將持續檢視和更新租稅優惠相關內容，以確保維持新加坡之競爭力。

廖哲莉表示，全球最低稅負制已是國際租稅趨勢，當初參與共同聲明的國家和地區都在緊鑼密鼓籌備中。未來各地將會以有效稅率15%作為各項立法之標竿，例如：台灣晶片法規定適用租稅優惠之企業，113年之有效稅率至少15%。提供租稅優惠吸引外資的新加坡、香港、愛爾蘭與馬來西亞等地為了維持競爭力，預測仍會保留租稅優惠，但對於落入全球最低稅負制適用範圍之跨國集團而言，申請租稅優惠恐無法達到預期效益。建議企業持續關注這些地區之修法動態，及是否尋求非租稅形式優惠之可能性，並進一步了解細節與評估申請相關優惠是否符合成本效益。