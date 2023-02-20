工商大老晉見蔡總統 工總呼籲台灣應有主體性經濟戰略

八大工商團體代表今（20）日上午齊至總統府晉見蔡總統，工總會後表示，呼籲台灣應有主體性的經濟戰略，對此應包括四大要素：一，檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應；二，加速推動我國加入CPTPP；三，重新評估兩岸經貿政策；四，吸引國際企業在台成立區域中心及國際人才願意為台灣企業工作，建設台灣為區域運籌中心。

工總表示，亞洲正在持續蓬勃發展，回復大歷史中的政經地位，無論是美國、歐盟都看到亞洲世紀的大局勢，因此制訂印太戰略，希望在亞太地區保持自身利益。

此外，亞洲國家也按自己的主體性制訂區域策略，不只是被動接受大國的定義。例如新加坡善用自身優勢，善用時機，成功地取代香港成為亞洲的新金融中心；韓國政府在去年底提出「韓版印太戰略」，希望和中國大陸一起追求基於國際秩序且互惠尊重的共同利益，並將中國大陸稱為「主要合作國家」。

對企業界而言，經濟戰略的釐定是決定台灣命運關鍵，台灣面臨氣候變遷、自然資源及糧食短缺、地緣政經衝突、即將邁入超高齡社會等挑戰，而這些挑戰的解方並非一蹴可幾，亟須政府提出全盤、可持續、務實的主體性經濟戰略。

工總表示，台灣在2018年起已正式成為高齡社會，65歲以上人口佔總人口比率達14％，且依照預估將於2025年成為超高齡社會，65歲以上人口佔總人口比率達20％。相對的，台灣青壯年人口在2015年達峰後，逐年下降。隨著老年人口增加、青壯年人口減少，青壯年負擔日益增加。去年台灣社會平均4位青壯年扶養1位老年人，預估20年後，平均1.8位青壯年扶養1位老年人。

面對勞動人口減少，台灣必須一方面提高生產力，另一方面加速推動長照產業化，以承擔超高齡社會及人口減少的沉重負擔。

工總主張，台灣自身優勢在於累積多年的技術、研發能量，但自然資源、土地及勞動力並不充足，過去的西進大陸及後來的新南向政策，逐步建立台灣為技術、研發及精密製造的腦力中心，而以中國大陸、東協及南亞國家為原料、中低階製造的外圍生產的供應鏈模式。這樣的模式是可行的，政府應該並加速此發展策略，建設台灣為亞太(或印太)區域運籌中心。

工總指出，要建設台灣成為區域運籌/腦力中心，建議可從兩方面處理：一，推動企業集團在台灣成立控股公司，做為集團的策略總部：建議檢視現行法規，取消對金融業以外的控股公司營運不必要的限制；二，吸引國際人才願意來台工作：目前政府推動就業金卡並未使多數領卡的高階人才實質留台工作，建議從稅制、新創生態、友善外籍人士的生活環境，例如改善金融業務著手。