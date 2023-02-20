KPMG安侯建業攜手證交所 共赴大馬招商

KPMG安侯建業與臺灣證券交易所繼2022年12月份赴越南開啟為時三年的海外招商活動後，並於今年初再次赴東協國家−馬來西亞進一步與台僑華商交流。日前在證交所總經理簡立忠及KPMG安侯建業專業策略長池世欽帶領，共同前往吉隆坡及檳城拜訪當地企業，並辦理兩場「前進臺灣資本市場說明會」，共計50家當地台商、華商及僑商企業熱烈參與進行交流，包括駐馬來西亞經濟文化代表處組長章遠智、馬來西亞臺灣商會聯合總會總會長林凱民、馬來西亞檳城臺灣商會會長許上智、暨大馬留臺校友會等多位會長及會員蒞臨與會參加，分享疫情前後的企業經營理念及面臨之機會與挑戰。

證交所總經理簡立忠表示，面對近年疫情影響及外在經貿環境變化，在海外打拼的台商企業仍展現出高度經營韌性。透過資本市場直接金融的上市籌資功能，可進一步協助企業充實營運資本、完備管理制度、招募及吸引優秀人才，進而提升企業價值，並達成企業永續經營目標。

KPMG安侯建業專業策略長池世欽表示，自2008年起臺灣政府開放海外企業來台掛牌，證交所與KPMG安侯建業至今一起造訪馬來西亞數次。在疫情逐漸穩定國境逐漸開放後，2023年海外業務推動的第一站即安排來到馬來西亞參訪。馬來西亞台僑外商在東協國家擁有數一數二密集的優質企業，根據KPMG長期服務的經驗，如何在變動的環境中掌握商機與因應挑戰，尤其是近幾年來的ESG及CFC議題，更是企業必須面對的重要課題。為此，KPMG也長期與經濟部投資業務處合作，透過【國際投資合作計畫】及於東協國家設立的【臺灣投資窗口 Taiwan Desk】，深入了解當地企業所面臨的困境與挑戰。

KPMG安侯建業海外業務發展中心新馬區主持會計師趙敏如分享，對於企業在上市前可透過四大項目來自我評估的財務業務審查，包含：收入面、關係人交易、財務比率及轉投資事業。另外，對於企業在資金貸款或與其他股東的往來是否有無資金流程或是帳務處理不當的也需慎重審查企業的內部控制。

最後，市場風險及營運與業務即時可見度屬當前最大的挑戰，透過臺灣資本市場具備的優點：本益比合理、交易量高、外資持股市值佔比4成，另外包含：再籌資(SPO)多元暢通管道、上市成本合理可負擔，資訊透明公開等特色，更能使企業多元發展、壯大經營。