逾142萬人受惠！國保各項年金調漲 本周五給付將入帳

自今(2023)年1月1日起，因應近年物價上漲，國民年金保險月投保薪資調升至19,761元，這項措施，將使國保老年年金、身心障礙年金、遺屬年金，以及一次性給付，自今年1月起都會隨之調升，預計在二二八連假前的最後一個工作日，即本周五（24日）入帳，估計現正在領各項給付、約逾142萬國民立即受惠，年金將可多領一些。

國民年金保險是從2008年10月1日開辦，年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民會被自動納入保險。目前參加國保多為學生、家庭主婦等，以及尚未滿65歲且未有工作的勞工。一旦遭遇生育、身障、死亡事故時可獲得給付，並保障老年基本經濟生活。目前國保有286.7萬國保被保險人，也有逾142萬人現在領國保各項給付。

國保的月投保金額是一口價，依法CPI累計成長率達5%時，即應依該成長率調整之。經查「2014年10月至2022年9月」之CPI累計成長率為8.09%，因此自2023年1月1日起調整月投保金額為19,761元。

勞保局官員表示，國保各項給付也是依月投保薪資、及年資計算，因此月投保薪資提高，包括生育給付、喪葬給付、老年給付也會跟著增加，保障提升。

舉例來說，年滿65歲的張先生有10年國保年資，在原本18,282元月投保金額，原可領取A式「（月投保金額×保險年資×0.65%）+加計金額3772元」老年年金給付4,960元；月投保金額調高為19,761元，老年年金給付可領取5,056元，每月增加96元；若是領取B式「月投保金額×保險年資×1.3%」老年年金給付者，原可領取2,377元，調整後增為2,569元，每月增加192元。

國保身心障礙年金係依公式「月投保金額×保險年資×1.3%」計算，若計算所得金額不足5,065元，且無欠費情況下，按月發給基本保障5,065元至死亡為止。國保遺囑年金亦是依公式「月投保金額×保險年資×1.3%」計算，若年滿65歲但未及請領老年年金給付前死亡，則按被保險人的保險年資，依公式「月投保金額 × 保險年資×1.3%×50%」發給。由此可見，不論那項給付、依那條公式計算，月投保金額都是計算基礎。

國保一次性給付，包括喪葬給付、和生育給付。以喪葬給付為例，其公式為「國保月投保金額×5個月」。因此，只要月投保金額提高，給付也會增加，將調升為98,805元。生育給付則是「國保月投保金額×2個月」，2023年起調升為39,522元。