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國發會審議通過 「國7高雄段」計畫拚114年動工

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「國道7號高雄路段」預計2026年開工 總經費1,357億元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會今(20)日召開會員會議審查通過交通部「國道7號高雄路段」建設計畫案，預計2026年開工，2030年完工，計畫總經費約1,357.9億元，並預期完工後發揮分流效益，若和現行尖峰時間相較，約可節省30分鐘的行車時間。

國發會指出，「國道7號高雄路段」建設計畫是為健全高雄都會區高快速公路網、因應高雄洲際貨櫃建設衍生的交通需求並分擔國道1號車流，提升高速公路服務水準及高雄港洲際貨櫃運輸效益，因應南部整體經濟發展予以推動。

國發會表示，「國道7號高雄路段」建設計畫路線自高雄市南星路起，沿臨海工業區東側往北，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，於高雄市仁武區附近銜接國道10號，全長約23公里，其中橋梁段約21公里、路堤（塹）段約二公里。

計畫總經費約1,357.9億元，其中用地取得及拆遷補償費約298.1億元，計畫評估工期約50個月，預計2030年完工。

國發會指出，「國道7號高雄路段」建設計畫可健全高雄都會區高快速公路網、提供高雄港便捷聯外交通幹道，並可因應高雄港洲際貨櫃建設衍生的交通需求，改善國道1號末端交通壅塞情形，疏導臨海工業區、林園工業區等鄰近工業區及小港機場龐大產業車流，提升高速公路服務水準及高雄港洲際貨櫃運輸效益等。

國發會表示，全案將陳報行政院並建請同意，亦請交通部務必督導所屬積極辦理，並應與高雄市政府共同成立溝通平台，定期召開會議檢討相關界面，期能早日完工通車，確實發揮計畫效益。

國道 國發會

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