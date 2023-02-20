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消保處稽查預售屋契約 不合格率達7.3%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院消費者保護處今（20）日公布針對全國50建案進行專案查核結果，不合格率為7.3%，相關的違規案件已請內政部要求各地方政府地政局(處)依平均地權條例第81條之2第5項規定，依法進行裁處。

消保處置出，此次針對全國50建案進行專案查核，每一建案均查核15項目，共查核750項次，計有55項次不符合規定，契約內容整體不合格率為7.3%，不合格內容則散見於18份契約中。

消保處指出，為了解建商對「平均地權條例」及「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」遵循狀況，行政院消保處會同內政部(地政司)及各地方政府地政局(處)辦理「111年度預售屋買賣定型化契約查核」。本次共計查核50個建案，每建案均查核「房地面積誤差及其價款找補」、「驗收」及「違約之處罰」等15項目。

各查核項目中，以下列各項違規情節最為嚴重，其違規件數及主要違規態樣如下：

一、 違反「驗收」規定，共計8建案；交屋保留款數額不足；限制驗收次數為一次，驗收後即使再發現房屋有其他瑕疵，消費者仍應先配合交屋，強迫消費者接受有瑕疵之房屋。

二、 違反「通知交屋期限」規定，共計8建案；房屋須有「重大瑕疵」，建商才會在交屋前負責修繕；要求消費者先行繳清所有款項，建商才會通知交屋。

三、 違反「房地面積誤差及其價款找補」規定，共計6建案；房地面積誤差不找補，或增加面積誤差解除契約之限制；停車位「車格尺寸誤差」不找補。

四、 違反「違約之處罰」規定，共計6建案；修改契約條款，不當限縮建商違約事由或不當擴大消費者違約事由；違約金計算方式錯誤，侵害消費者權益。

行政院消保處呼籲建商應依照「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」的規定，擬定各項契約條款，切勿刻意隱瞞重要消費資訊，影響消費者判斷，更不得假借「個別磋商」之名，變更備查契約內容。另提醒消費者，購買預售屋所支出之金額甚為可觀，請務必斟酌本身財力為理性判斷，切勿衝動簽約，並於簽約前做到下列步驟以保障自身購屋權益：

一、 至實價登錄網站確認建案契約備查狀況。

二、 逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」內容相同。

三、 若遇契約內容不合規定的建案，應請建商改正或拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。

預售屋

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