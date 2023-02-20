歐元區經濟展現韌性 歐股展望轉趨樂觀

根據Refinitiv資料，目前有150家道瓊歐洲600企業公布第四季獲利，62%優於預期，有159家企業公布第四季營收，64.2%優於預期，下周將有40家企業公布財報。接受Refinitiv的分析師們預估第四季整體企業獲利成長11.3%，以金融股獲利成長44.7%最高，其次為能源、循環性消費品，預估獲利成長40%、19.5%，原物料、公用事業、房地產將分別負成長53%、29.5%、20.8%；預估第四季整體企業營收成長5.6%中，以能源、非循環性消費品類股成長26.7%、24.8%領先。

富蘭克林證券投顧表示，自2022年底以來，更具彈性的經濟表現、天然氣價格大幅下跌、中國大陸提前重新開放帶來了利基，高盛已不再預期歐元區將陷入衰退，而縱觀歐洲各國，德國和義大利(更依賴能源密集型工業活動)的經濟仍將弱於法國和西班牙(能源來源更多樣化，服務業密集度相對較高)。

在通膨方面，高盛認為歐元區通膨已經越過高峰，歐元區整體通膨可望將在2023年降至3.8%，預計歐洲央行( ECB【ECB】歐洲中央銀行（European Central Bank\, ECB）是歐元區的中央銀行，總部設在德國法蘭克福，成立於1998年６月1日，負責制定歐元區的貨幣政策。歐洲央行理事會（Governing Council）是最高決策機構，由歐元區19個成員國的央行總裁與六位執行理事共同組成，由於成員央行總裁超過18人，因此各央行總裁的投票權改為每月輪值，以提高決策效率。 )將在3月升息2碼，並於5月升息1碼至終點利率的3.25%，此外，歐洲央行還將在1Q23末開始量化緊縮(QT)，預計2023年3-6月每月將縮表150億歐元，若隨後又於6月完全停止再投資，則預計2023全年歐洲央行將縮減近1,800億歐元的資產。

在英國，鑒於持續的高通膨、抵押貸款利率上升、勞動供給結構性逆風，高盛預計2023年英國 GDP【GDP】國內生產毛額（Gross Domestic Product\, GDP）是指一國或一區域在一段時間內，所生產的最終商品和勞務之市場價值總合，是一項用以衡量經濟成長情況的指標；GDP成長愈快，表示該國經濟活動愈熱絡、景氣也愈好。一般所說的經濟成長率，通常就是指GDP的成長率。 將萎縮0.7%，與此同時，儘管英國的核心通膨也已經越過高峰，但1H23英國通膨壓力仍將存在黏性，英國央行(ECB)將持續升息，分別於3月、5月各升息1碼、1碼，使終點利率達到4.5%。

在暖冬的影響下，歐洲天然氣價格下跌是一個重大的正面因素，而中國經濟重啟也提供了額外的支撐，此外， 2023年來每週流入歐股的資金逐漸增加，預計在歐洲經濟回溫下，資金可望持續流入歐股，高盛將英國股市未來3個月、6個月、12個月目標價分別上調至8,000、8,100、8,200點，未來12個月潛在總報酬率為7.7%，而道瓊歐洲600指數未來3個月、6個月、12個月目標價分別上調至465、470、475點，未來12個月潛在總報酬率為6.2%。