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油價再降 中油：20日起汽、柴油各調降0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中油宣布20日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元。 聯合報系資料照
中油宣布20日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元。 聯合報系資料照

台灣中油宣布，明（20）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.4元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元及1.9元。

台灣中油表示，本週受俄國宣布3月起每日減產50萬桶原油及石油輸出國家組織上調全球石油需求預估等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.97美元，新台幣兌美元匯率貶值0.231元，國內油價依公式計算漲幅為2.56%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.2元及1.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.1元及1.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.3元及1.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。

中油 油價

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