台中光電產出六都第三 年產7億度電可供19萬戶

依台電公司統計，台中市去年再生能源累計裝置容量182萬瓩，年發電量推估可高達35億度。市府經發局指出，其中太陽光電年發電量約7億度，六都第三，預估年產出 綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。 可供給19萬戶一般家庭年用電量。

去年度台中太陽光電發電效率為每瓩年發電量1261度，發電效率居六都第一；光電裝置容量55萬瓩，由六都第4進步至六都第3，去年上半年提早達成「光電4倍增」目標。

其中光電年發電量7億度電，預估年產綠電可供給19萬戶一般家庭年用電量，換算目前每年減碳量約35萬公噸，相當於種植2900萬棵樹的固碳量，2030年目標達1GW(100萬瓩)。

風力發電也是台中重要再生能源之一，台中沿海地區已設置58座陸域風機，每年發電量約3億度，為六都第一，另有全國首座「台中港離岸風電產業專區」，供應亞太離岸風電零組件。

經發局長張峯源表示，台中受限地形限制，主要以「屋頂型太陽光電」為建置目標，市府透過管制與獎勵雙向策略發展光電，推動綠色淨零轉型。

管制部分，以「市管案場率先建置」及「用電大戶設置再生能源」加強推動，截至去年底，市管案場及用電大戶建置太陽光電裝置容量都超過10萬瓩。