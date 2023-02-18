3月1日起嘉義調整為減壓供水黃燈、台南調整為減量供水橙燈

旱災經濟部災害緊急應變小組今(18)日召開第3次工作會報，由經濟部長王美花親自主持，由於南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，中央氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，為因應未來春雨不至及梅雨晚到之可能性，經濟部研商決定，自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈及台南地區調整為減量供水橙燈，逐步加大節水力道，並推動2023年穩定南部供水抗旱計畫增加每日13.6萬噸水源，進一步強化南部供水韌性，穩定南部地區民生產業用水。

經濟部指出，目前枯水期正是抗旱最關鍵時刻，為因應後續南部地區春雨不至及晚梅的可能性，行政院副院長鄭文燦於 2 月 16 日召開行政院水資源調度協調平台會議，指示經濟部朝向區域治理及水資源共享方向努力，即刻推動「2023年穩定南部地區供水抗旱計畫」，包括三大重點分別為強化區域調度、提升淨水場處理及出水能力以及增鑿抗旱水井，預計4 月底前可增供每日 13.6 萬噸水源，以降低旱象對社會大眾的衝擊。

經濟部表示，在氣候變遷影響下，降雨型態愈來愈極端，尤其南部地區主要依賴颱風降雨，依據中央氣象局紀錄，臺灣已經1,272天無颱風登陸，且南部地區距離前一場大雨(>200毫米)也已經558天，這紀錄仍在持續中。

因此，經濟部於去年8月16日即啟動防旱作業，並於11月24日成立旱災經濟部災害緊急應變小組，透過每周召開工作會議滾動檢討各項防旱措施，節水成效已達6.6億噸，方可維持穩定供水至今，惟中央氣象局預報未來一季降雨偏少可能性高，為提前因應春雨不至及梅雨晚到之可能性，經與會單位共同研商後決定自3月1日起，嘉義地區調整為減壓供水黃燈、臺南地區調整為減量供水橙燈，針對水情燈號橙燈地區每月1,000度以上工業用水戶以節水10%為目標，同時優先針對每日用水量1,000度以上節水未達10%工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%，至於每月1,000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊；另一般家戶每月用水不會超過1,000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施，未來高雄地區川流水源下降後，也會再滾動檢討水情燈號。

面對未來極端氣候變遷的挑戰，應打造臺灣更強而有力且具韌性的水資源環境，同時經濟部也將加速推動各項南部供水抗旱措施，從多省水、多找水、多調水著手，進一步強化抗旱水源，透過區域治理，共享水資源，來穩定南部地區用水，也請南部的鄉親一起節約用水，協助政府共同對抗氣候變遷的挑戰。