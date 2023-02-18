台電興達混氫計畫動土 估混氫5%發電1小時可減碳1公噸

因應國際淨零碳排趨勢，台電攜手中研院積極發展去碳燃氫計畫，並以興達電廠做為國內首座燃氣混氫示範基地，第一階段試辦混氫5%，今早舉行發電示範計畫動土典禮，未來可望將相關技術逐步擴展至全台，加速達成淨零城市願景。

台電為邁向「電力淨零」目標，積極發展新能源應用，繼去年4月與西門子能源公司簽署混氫發電示範合作備忘錄後，今於興達電廠舉行動土儀式，包括兼任台電董事長的經濟部政次曾文生、台電總經理王耀庭、中研院長廖俊智、西門子能源公司台灣董事總經理 John Kilpack及立委邱志偉，高市經發局長廖泰翔、環保局長張瑞琿及地方區里鄰長到場見證。

台電興達廠混氫5%計畫預計於2025年達標，將升級改造既有機組成可混燒氫氣的機組，今年底可望測試運轉。

台電表示，目前興達電廠有5部燃氣複循環機組，總裝置容量 222.6萬瓩，每年可發超過150 億度電。這次混氫發電示範計畫以既有燃氣3號機第3部氣渦輪發電機為主體，進行燃燒氣改造，並新建氫氣、天然氣混合設備，打造國內首部可混燒氫氣的發電機組。預訂今年11月完工，12月驗證。未來逐步提高混燒比例到15%。

經濟部政次曾文生表示，減碳是世界重要發展趨勢，台電除選擇在雄進行最新的混燒氫氣發電計畫，更重要的是攜手中研院發展去碳燃氫技術。高雄是國營事業重鎮，都是未來發展減碳技術的重要源頭，中鋼與中油已進行鋼化聯產，高雄未來會成為重要的減碳基地。興達廠混氫比例會從5%做起，逐步提高，相關技術下一步擴及林口等地。