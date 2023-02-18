快訊

30多歲男已打3劑 染疫住院10天呼吸衰竭不治

本土+1萬4795人！境外299例 55死中1例為境外移入

子弟兵陳宗彥爆召妓案 賴清德首回：誠實是最好上策 須勇敢面對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電興達混氫計畫動土 估混氫5%發電1小時可減碳1公噸

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
因應國際淨零碳排趨勢，台電將興達電廠做為國內首座燃氣混氫示範基地，第一階段試辦混氫5%，今早動土。記者王昭月／攝影
因應國際淨零碳排趨勢，台電將興達電廠做為國內首座燃氣混氫示範基地，第一階段試辦混氫5%，今早動土。記者王昭月／攝影

因應國際淨零碳排趨勢，台電攜手中研院積極發展去碳燃氫計畫，並以興達電廠做為國內首座燃氣混氫示範基地，第一階段試辦混氫5%，今早舉行發電示範計畫動土典禮，未來可望將相關技術逐步擴展至全台，加速達成淨零城市願景。

台電為邁向「電力淨零」目標，積極發展新能源應用，繼去年4月與西門子能源公司簽署混氫發電示範合作備忘錄後，今於興達電廠舉行動土儀式，包括兼任台電董事長的經濟部政次曾文生、台電總經理王耀庭、中研院長廖俊智、西門子能源公司台灣董事總經理 John Kilpack及立委邱志偉，高市經發局長廖泰翔、環保局長張瑞琿及地方區里鄰長到場見證。

台電興達廠混氫5%計畫預計於2025年達標，將升級改造既有機組成可混燒氫氣的機組，今年底可望測試運轉。

台電表示，目前興達電廠有5部燃氣複循環機組，總裝置容量 222.6萬瓩，每年可發超過150 億度電。這次混氫發電示範計畫以既有燃氣3號機第3部氣渦輪發電機為主體，進行燃燒氣改造，並新建氫氣、天然氣混合設備，打造國內首部可混燒氫氣的發電機組。預訂今年11月完工，12月驗證。未來逐步提高混燒比例到15%。

經濟部政次曾文生表示，減碳是世界重要發展趨勢，台電除選擇在雄進行最新的混燒氫氣發電計畫，更重要的是攜手中研院發展去碳燃氫技術。高雄是國營事業重鎮，都是未來發展減碳技術的重要源頭，中鋼與中油已進行鋼化聯產，高雄未來會成為重要的減碳基地。興達廠混氫比例會從5%做起，逐步提高，相關技術下一步擴及林口等地。

台電表示，示範廠混燒的氫氣來源，主要是由槽車運進，經過二次減壓送進廠房內，進到混氫模組內進行天然氣與氫氣混合，輸送到氣渦輪發電機，供做發電燃料。一般天然氣（甲烷）直接燃燒則會排碳，成為溫室氣體，但氫氣燃燒後跟氧結合會變水，則無礙空氣，據西門子公司推估未來混氫5%一年運轉到7000小時，約可以降7130公噸的碳，相當於1小時減少1公噸的排碳量。

因應國際淨零碳排趨勢，台電將興達電廠做為國內首座燃氣混氫示範基地，第一階段試辦混氫5%，今早動土。記者王昭月／攝影
因應國際淨零碳排趨勢，台電將興達電廠做為國內首座燃氣混氫示範基地，第一階段試辦混氫5%，今早動土。記者王昭月／攝影

台電 興達電廠 天然氣

延伸閱讀

台電專員聯手廠商以不實小額採購案 半年詐騙台電上百萬元

九崴電廠引地方擔憂 台南府會不同意設置

桃園觀音大貨車扯斷電桿釀672戶停電 台電預計下午3時全數恢復

台電：電價遠低於國際

相關新聞

3月1日起嘉義調整為減壓供水黃燈、台南調整為減量供水橙燈

旱災經濟部災害緊急應變小組今(18)日召開第3次工作會報，由經濟部長王美花親自主持，由於南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，...

涉聯合行為 公平會重罰台泥、國產、亞東等18家業者逾2億元

公平交易委員會主動立案調查北部地區預拌混凝土業者是否涉有聯合行為，查獲臺灣水泥股份有限公司、國產建材實業股份有限公司、亞...

國內首例！台電興達混氫計畫今動土 2024年提前達混氫5%發電示範

為邁向「電力淨零」目標，台電近來積極發展新能源應用，繼去（2022）年4月與西門子能源公司簽署混氫發電示範合作備忘錄（M...

台電興達混氫計畫動土 估混氫5%發電1小時可減碳1公噸

因應國際淨零碳排趨勢，台電攜手中研院積極發展去碳燃氫計畫，並以興達電廠做為國內首座燃氣混氫示範基地，第一階段試辦混氫5%...

林右昌推房貸補貼 藍批：看到吃不到、程度不夠當部長

內政部長林右昌提出「住宅三箭」，包括自用住宅房貸補貼每戶3萬等政策。國民黨立委謝衣鳳指出，補貼資格限制多，很多人都是看到...

電價是否調漲 台電：將提報國際燃料價參考

媒體報導今年4月電價漲幅將逾3成，對於電價是否調漲，台電代理董事長曾文生今天表示，將提報國際燃料價格給審議會參考，但台電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦