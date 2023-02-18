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2022年第4季製造業產值出爐 較上年同季衰退

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
經濟部統計處指出，2022年第4季製造業產值4兆1,426億元，較上年同季減少4.01%，結束自2020年第4季以來連續八季的正成長。經濟部提供
經濟部統計處指出，2022年第4季製造業產值4兆1,426億元，較上年同季減少4.01%，結束自2020年第4季以來連續八季的正成長。經濟部提供

經濟部今（18）日表示，全球受通膨及升息影響，終端市場需求疲軟，產業鏈持續去化庫存，加以上年同期比較基期偏高，2022年第4季製造業產值4兆1,426億元，較上年同季減少4.01%，結束自2020年第4季以來連續八季的正成長。

經濟部統計處指出，第4季以傳統產業產值減少較多，其中化學原材料業、基本金屬業、金屬製品業、機械設備業因終端市場消費動能減弱，產業鏈面臨庫存調整，投資轉趨保守，業者調降產能因應，致產值分別年減30.62%、26.83%、12.96%及4.21%；石油煤製品業受惠國際油價仍高於上年同期，產值年增13.34%；汽車及其零件業則因部分新車上市熱銷及料件短缺情況緩解，產值年增8.08%。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值年增7.76%，其中積體電路業受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升至7,869億元，為歷年單季新高，年增33.51%，惟液晶面板因終端消費性電子產品需求疲弱致價量齊跌，產值年減48.24%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，以及缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增17.32%。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2022年第4季製造業生產指數131.79，結束自2019年第3季以來連續13季正成長，較上年同季減少6.25%。

展望未來，雖新興科技應用與數位轉型商機持續擴展、缺料問題緩解，可望挹注我國製造業生產成長動能，惟全球經濟仍面臨通膨及升息壓力，以及俄烏戰爭衝突和美中科技戰等不確定因素干擾，恐抑低我國製造業生產表現，後續發展需密切關注並審慎因應。

製造業

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