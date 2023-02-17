帆宣去年營收獲利同步創高 每股擬配5.67元現金股利

半導體廠務工程及設備廠帆宣（6196）今（17）日公布去年第4季財報及全年業績表現，其中，全年合併營收首度站上500億元關卡，達到503.67億元，全年稅後純益也高達22.11億元、全年每股稅後純益達11.34元，全年營收、整體獲利及每股獲利均同步創下歷史新高，該公司董事會也決議通過每股擬配發5.67元現金股利。

帆宣公布去年第4季營運表現，其中單季營收146.32億元，季增2.72%，年增 27.12%，毛利率 10.25%，季減0.46個百分點，年增1.58個百分點，單季稅後純益5.26億元，季減36.37%，年增6.91%，第4季每股稅後純益2.7元。

帆宣去年全年營收503.67億元，年增46.17%，毛利率10.69%，年增0.18 個百分點，全年稅後純益22.11億元，年增42.92%，全年每股稅後純益11.34元。該公司去年全年營收、整體獲利及每股獲利均是創歷史新高表現。帆宣董事會今日也決議通過去年盈餘分派案，每股擬配發 5.67 元現金股利，配發率約50%。

去年下半年以後，雖然全球半導體產業雜音湧現，但帆宣受惠主要客戶需求持穩，目前帆宣在手訂單去年一路維持高水準，再加上大客戶美國新廠的廠務訂單入帳，不僅穩健下半年業績，也是去年全年業績表現亮眼的重要原因。

至於今年營運展望，市場法人認為，目前極紫外光（EUV）曝光設備需求仍持續看好，ASML相關訂單甚至已經排到2024年，由於帆宣為EUV曝光機台當中模組的供應商之一，因此隨著EUV需求暢旺，市場並不看淡今年帆宣的營運表現，法人也預期，由於客戶建廠動作不斷，使帆宣訂單能見度有機會一路看到2024年，因此，以該公司目前在手訂單金額估算，至少可確保今年營運有機會維持高檔水準。