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CCIM專業投資人對土地開發信心指數 南部最高

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

據CCIM台灣不動產投資協會最新調查，專業投資人在去年第4季商業不動產投資信心指數中，信心最高的指標為「土地開發」，信心指數較前一季上升14.45點。信心居次的指標為「辦公室」，本次信心指數為129.79點，相較前一季上升7.29點。信心居第三的指標為「總體經濟環境」，信心指數為112.49點，相較前一季上升23.88點。

信心居第四的指標為「店面」，在本次調查信心指數為74.77點，是信心指數最低的指標，相較上一季下跌4.12點；總計2022年第4季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）的總平均指數為113.98點，與前一季103.61相較、上升10.37點。

全國三大都會區之土地開發信心指數中，僅北部地區上升，南部地區則是信心指數最高、為148.15點，相對前一季調查結果上升7.04點；其次為中部地區，信心指數為145.37點，相對前一季調查上升20.93點；北部地區信心指數為123.15點，較前一季調查上升5.37點。

CCIM主持此指數調查的政大地政系教授林左裕指出，去年第4季調查中個別指數雖多空互現，但在總經指標及土地開發樂觀預期的拉抬、以及辦公室需求的推升之下，使得單季整體的ICI指數較上季加溫，且呈樂觀的局面。

林左裕從總經指標觀察，可看出在美國11月期中大選後，因升息力道減緩，對總經有重振信心的作用；另外在產業進駐中、南部後，也使得國內中、南部的土地開發信心指數高於北部。

美國

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