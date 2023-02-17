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陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

區塊開發行政契約遲未定 離岸風電開發商籲成本要具體

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部能源局預計2月底前公告離岸風電第三階段區塊開發第一期行政契約，因與業者來回溝通，比原先預計時程稍晚；哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文表示，開發商肯定能源局願意溝通調整，但幅度仍小，最重要的是希望能源局先定義例如備用容量義務、加強電網費用等，開發商才能與買主簽訂購售電合約（CPPA），之後才能簽行政契約。

離岸風電第三階段區塊開發第一期案場於去年年底出爐，不過行政契約遲遲未定版，能源局表示，這段期間持續和開發商溝通，最後定版將在2月底前公告，開發商應在3個月內、最晚5月底前簽訂行政契約。

許乃文表示，對於行政契約，開發商認為政府已經有做到溝通一事，即使修改幅度不大，也是進步，不過，行政契約中的備用容量義務，以及加強電網費用，都將增加開發商高額成本，希望政府確實定義清楚，開發商才能算出需要多少費用，進一步和CPPA的買家溝通是否能雙方分攤等。「這是CPPA簽約的最後一哩路」，她說，唯有CPPA簽約完成，才能負責任地和政府簽行政契約、繳交履約保證金，而不是「亂簽」，這樣也才算是成功的區塊開發案場案例。

另一方面，許乃文強調，在行政契約溝通過程中，感受到集體議約與公私協力的精神，相信持續協商下，雙方各有退讓，就會慢慢前進，許多成果出爐之前，都經過火花。

離岸風電 經濟部

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