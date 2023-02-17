台灣智慧能源週 10月中登場

零碳已是全球共同努力的目標，今年發布臺灣2050淨零排放路徑之十二項關鍵戰略行動計畫，將整合跨部會資源，邁向零碳未來。切合政府產業政策，外貿協會與SEMI共同舉辦全臺最具指標性再生能源產業展覽「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」，將於今年10月18日至20日在台北南港展覽登場。

政府推動淨零排放的重要產業項目涵蓋太陽光電、風電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能，以及節能戰略，2023年總預算445億元，至2030年預算近新9,000億，預計帶動民間4兆元以上的投資，創造5.9兆產值。

SEMI表示，由國發會擔任指導單位，展覽主題將以「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」、「多元創能展」及「淨零永續展」五箭齊發，打造全台最具規模的零碳轉型商貿平台。

SEMI表示，去年共有12國國際企業參展，更吸引英國、德國、比利時、丹麥、瑞典、芬蘭等六國國家館進駐展示。

SEMI表示，2023年「台灣國際智慧能源週」現正受理報名，去年展覽參觀業者突破19,000人，連年刷新參觀紀錄，隨著各國邊境解封，國際商展交流復甦之際，今年可預期展覽規模及參觀人數再次成長。