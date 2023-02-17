工研院以專利影響及獨特性7度獲頒全球百大創新機構獎

科睿唯安（Clarivate）今（17）日發布2023「全球百大創新機構」報告，在經濟部帶領下，工研院專利能量在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大指標上表現傑出，連續6年，第7度獲獎，持續蟬聯亞太區獲獎最多次研發機構之殊榮，獲獎次數也居台灣機構之冠。

工研院此次更與國際知名企業艾司摩爾（ASML）以及研發組織法國替代能源與原子能委員會（CEA）、法國國家科學研究中心（CNRS）並駕齊驅，顯示經濟部積極運用科技專案，鼓勵法人科研機構投入跨域前瞻技術研發，持續優化全球智財布局，提升台灣國際競爭力之成效卓著。

科技演進、掌握下世代核心技術是產業競爭的決勝關鍵，2022年法人科專之專利獲證1,035件，技術移轉1,146件，累積有效專利達21,532件，工研院約有85%的專利為經濟部科技專案支持之研發成果，在我國專利百大企業與機構中，工研院專利發明件數更持續穩居研發機構之首，展現經濟部推動法人研發機構創造智財價值之重要成果。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量，科睿唯安產品長Gordon Samson表示，今年全球僅有三間研發單位入選百大創新機構名單，台灣工研院不僅名列其中，也是第7度且連續6年獲選。工研院始終保持高品質創新，近年更是加強全球佈局並表現優異，期待工研院能繼續以創新的理念和解決方案帶動產業和經濟的發展。

工研院院長劉文雄表示，連續6年、第7度榮獲全球百大創新機構獎，不但展現工研院專利布局之獨特性與影響力，更顯示整體智權經營方向與策略具有國際競爭優勢。工研院持續以「藍海策略、資本市場鏈結科技市場」兩大面向深化布局。在藍海策略部分，工研院運用現有技術突破、重新定義產業痛點、找出全新商機創造市場等三大層次，協助產業建構價值創新商業模式。同時，工研院積極鏈結資本與科技市場，串聯中小企業信用保證基金與臺灣26家重要金融行庫，打造無形資產融資服務機制，目前已協助25家新創與中小企業，透過專利與技術加值融資，累積取得超過新台幣3億元的資金挹注，促進中小企業和新創事業加速成長，成為台灣產業轉型升級之關鍵動能。