立院備詢首登場 陳建仁：心情如履薄冰、戰戰兢兢

行政院長陳建仁今（17）日首次前往立法院接受備詢，陳建仁表示自己的心情就是「如履薄冰、戰戰兢兢」向立法委員報告施政方針，並請立委們能夠支持3,800億元的疫後特別條例跟特別預算。

陳建仁今日前往立法院進行施政報告及備詢時，遭到國民黨的杯葛，對此，陳建仁表示，來到立法院，當然是以最誠摯的心來跟大家溝通，希望大家能夠支持執政團隊所提出來的各項福國利民政策，應該讓行政院長有一個說明的機會，希望這個杯葛不要造成相關法案或預算案通過的時機。

另外，對於外界質疑行政院推出房貸補貼、藝文成年禮金，以及學貸補助，被質疑是大撒幣政策買票，治標不治本，請問院長怎麼看？

陳建仁說，疫後確實有很多中小企業，還有中低收入戶，他們生活受到比較大的影響，需要大家特別地照顧，這是執政很重要的目標，每一個人都要得到溫暖，而且貼切的照顧。在3,800億元的特別預算當中，主要分成三個區塊，第一個區塊就是1,000億元來補助勞保、健保，還有台電；第二個區塊的1,400億元，就是每人發放6,000元的現金；剩下來的1,400億元，最主要的就是要來做社會及經濟韌性的加強。

陳建仁強調，這一個部分當然需要特別來照顧中小企業，或者是中低收入戶，我們特別關心學貸族、房貸族，還有中低收入戶，以及通勤族，他們的利益，我想很重要的，我們需要讓所有人民都得到最好的照顧，這也是我們在規劃整個預算的時候所想到的。所以在這裡，他也希望立法委員都能夠大力支持這項3,800億元的疫後特別條例及特別預算，讓政府能夠照顧台灣每一個人，特別是最需要照顧的弱勢團體，「我想這樣我們才能夠使這個社會更加溫暖，也使我們的國家更加堅韌。」