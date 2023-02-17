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房貸補貼3萬 民團批：世界獨有、惡劣資源逆分配

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

行政院16日宣布新內閣住宅政策，包含自用住宅房貸補貼3萬、擴大辦理租金補貼、持續推升社會住宅，巢運表示，新內閣住宅政策，僅自用住宅房貸補貼是新提出的政策方案，不過此一政策是全世界獨有的「政府直接發錢補貼人民繳房貸」，既不合理，更難以持續。

巢運指出，內政部表示房貸補貼的政策目標，是因應美國與央行升息對購屋族的衝擊。但房貸補貼計畫僅為期一年，難道內政部能夠預知明年美國與央行就必然降息嗎？如果未來利息持續升高，該計畫又將何去何從？

巢運認為，房貸補貼實際上是為期一年的選舉買票計畫，發錢給購屋族博好感，但沒也真的解決問題。編列上百億稅金補貼已購屋的族群，卻無視青年與弱勢所面臨的居住困難，更是惡劣的資源逆分配。

至於擴大租金補貼，持續推升社會住宅，巢運表示，只是「新瓶裝舊酒」。

其中300億租金補貼，內政部表示今年將推出2.0版，將申請年齡放寬至18歲，且租賃契約免附房東身分證字號。前者僅是配合今年開始的「成年年齡下修至18歲」，毫無新意可言。後者則將造成制度破壞、補貼濫發等混亂。

巢運表示，內政部去年倉促推出的「300億租金補貼」，號稱將補貼50萬戶租屋族，但申請期限一延再延，最後僅約發出27萬餘戶，也就是「政府發錢給租屋族」都發不完。

原因在於，許多房東因逃稅等考量，不願租屋事實曝光，因此拒絕讓房客申請租金補貼。內政部對此表示「申請租金補貼無須房東同意」，是完全無視租屋市場現實的幹話，也對相信政府而申請租補，卻面臨房東退租或不續約的租屋族毫不負責。

另外去年的300億租金補貼中，許多租屋族反應房東在租約中故意不填寫身分證字號，造成補貼要件缺失難以申請。政府對此困境的應對不是解決租屋黑市的沉痾，反而是無視行政院消保處對租約內容的相關規範，表示「未來申請租補無須附上房東身分證字號」。也就是說，政府為了發錢不僅破壞既有制度，未來更可能產生許多「假租約騙補貼」的爭議。

巢運表示，持續推升社會住宅也是政府既有政策，巢運向來對支持。但有問題的是包租代管政策。此政策2017年出台時提出「八萬戶做為社宅」、「發展租賃產業」、「引導空屋釋出」三大目標，實踐後卻大有問題。

首先是八萬戶部分，因為不如預期，內政部將定義從執政第八年時「有八萬間房子在包租代管」，解套為「累計曾經有八萬次包租代管合約行為」，包括曾經參加現在已退出的可算進來，中間更換過房客的可加計一戶。因此，目前內政部宣稱的58,853戶的是灌水的，有意義的數字應是「現在有多少房子正在包租代管」。

至於發展產業與空屋釋出，2017年曾提出「未來五年內會釋出45萬戶空屋進入包租代管產業，可創造920億產值」，但因租屋黑市與稅制扭曲等問題遲未解決，現在空屋釋出已絕口不提，而所謂的產業主要業績都歸功於政府預算買單，一般租屋市場開拓極為有限。

巢運表示，2022年地方選舉後，民進黨將敗選主要原因總結為「青年選票與中間選票的流失」，因此是否能夠吸取大敗教訓並推動住宅改革，重新召喚青年世代的認同支持，是民進黨2024能否持續執政的關鍵。

但新內閣上任後提出的「住宅政策」，卻完全不打算面對過去七年延宕的制度改革，反而以「加碼灑錢」或不切實際的政策企圖搪塞矇騙青年。這種「新瓶裝舊酒」的政策品質，必將面對即將到來大選的民意反撲。

租金補貼 租屋 內政部

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