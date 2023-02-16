道達爾能源接棒JERA 與科理歐共建海鼎

法商道達爾能源（TotalEnergies）和科理歐永續能源（Corio Generation）已簽署合作夥伴協議，共同在台灣開發海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）。根據該協議，Corio Generation 仍是該計畫的最大股東及領導開發商，擁有50%加10股的股份。

海鼎離岸風電計畫中的海鼎二風場（Haiding 2）於離岸風電第三階段區塊開發首期選商中獲配 600MW 的併網容量。申請時原擁有44%股份的日商JERA已表明將賣掉所有股份，當時表示有外商很有意願接手。

道達爾能源可再生能源資深副總裁 Vincent Stoquart 表示，很高興再次與策略合作夥伴 Corio Generation 合作，共同在台灣發展離岸風電。其目標在於將道達爾於全球的可再生能源專案組合從2022年的17GW 增加至2025年的35GW，並在2030年成為全球前五大可再生能源開發商之一。

Corio Generation 執行長 Jonathan Cole指出，很榮幸能邀請道達爾能源成為台灣離岸風電的開發夥伴。雙方在歐洲及亞太地區的專案開發有著長期的合作關係及成功經驗，因此對於雙方在台灣再度展開合作感到非常高興。

Corio Generation和道達爾能源共同開發的其他計畫包含：位於蘇格蘭的West of Orkney Windfarm風場，容量為2GW；位於英格蘭的Outer Dowsing Offshore Wind風場，容量為1.5 GW；位於韓國的浮動式風場，容量超過2 GW；位於法國南布列塔尼地區的浮動式風場標案，容量為250 MW；以及位於法國地中海地區的浮動式風場標案，容量為500 MW。