製造業近2年最慘！無薪假再破6千人 集中在這兩產業

製造業無薪假情勢再升溫。勞動部今（16）日發布最新無薪假統計，目前有2,315家、16,495人實施無薪假，其中製造業有6,266人，創2020年12月以來、近二年新高。

這期無薪假人數較上期增加1,403人，其中製造業增1,242人。勞動部勞動條件就業平等司長黃維琛表示，有三家工具機、零組件相關產業，各通報300人、170人、140人；在資訊電子業，則有一家光電通報300人及一家印刷電路板通報200多人實施無薪假。

他表示，其中也有再度實施無薪假的業者。實施的業者平均每個月多休四天，以外銷產業為主，業者反映因訂單減少或不穩定，因而實施無薪假；未來兩周還是觀察期，製造業實施無薪假人數、家數可能會再增加。

勞動部統計顯示，目前製造業有283家、6,266人實施無薪假，主要集中在金屬機電業及資訊電子業，各有3,779人及1,237人，較上一期各增加751人及466人。

另，化學工業及民生工業現則各有516人、734人實施無薪假，化工業較上一周減少19人，民生工業則增加44人。

至於內需產業，包括批發零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業、及支援服務業（含旅行社）無薪假人數則呈略增走勢。黃維琛表示，多為續簽為主，整體來看，變化不大。

黃維琛表示，隨著防疫鬆綁，開放國境，例如陸委會已宣布20日開放港澳自由行，自由行對於航空公司、飯店業或餐飲業會有幫助，惟對以接團客為主的旅行社幫助不大；但近日日韓開始有團客來台，整體來說，內需型的產業還是往好、穩定的方向走，只是需要時間。

勞動部指出，各業中，目前實施無薪假人數以支援服務業（含旅行社）6,769人最多，製造業6,266人次之，批發零售業則有1,205人排第三。若製造業無薪假持續升溫，有可能在下一期統計，實施無薪假人數將超越支援服務業。