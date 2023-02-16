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電價傳將漲3成 工商協進會提3點建議

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部3月即將召開電價費率審議會，討論電價調整方案。圖／聯合報系資料照片
經濟部3月即將召開電價費率審議會，討論電價調整方案。圖／聯合報系資料照片

經濟部3月即將召開電價費率審議會，討論電價調整方案，據媒體報導指出，今年4月電價漲幅將逾三成，且工商業為首當其衝的調漲對象。

工商協進會就此提出三點建議，首先，近一年來全球受到烏俄戰爭及原物料上漲影響，發電成本上漲已是事實，各國已經陸續調漲電價，工商界理解政府之考量，惟調整方式應兼顧合理及公平原則。

其次，工商協進會表示，國內正值疫後復甦時刻，企業肩負景氣復甦與提供就業市場的責任，去年工業用電大漲已對企業經營造成影響，建議電價調漲之幅度，應多徵詢工商界意見，且通盤考慮能源政策，建立更多元的供電，減輕企業、民生之用電成本驟升導致之壓力。

工商協進會也說，穩定供電是工商界長期關切議題，台灣電力需求持續增加，建議政府在再生能源發電占比未達目標之前，考慮現有核電機組延役，以降低發電成本，也有助於紓解台電調升電價之壓力，同時維持基載供電能力，因應用電需求。

電價 供電

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