強化溫室氣體減量 台南鹽水華新麗華擴產環評初審未過

為提升產品高值化，華新麗華公司欲將擴大產業園區，擴廠後總面積達34.13公頃，其中綠地面積達3.44公頃，占擴廠面積20%，用水、用電量不會增加，並承諾實際操作用水回收率達90％以上。但環委認為，應強化溫室氣體減量、生態調查作業，並新增植栽誘碟效應，環評大會經討論後，決議本案補正再審。

環保署今召開「台南市鹽水區華新麗華產業園區開發案」環評初審，開發單位新華麗華公司說明，本案位於台南市鹽水區岸南段及忠義段82筆土地，既有工廠面積約17.22公頃，為了達到產品高值化、環境保護、節能減碳、 循環經濟【循環經濟】循環經濟（Circular Economy）的概念最早是由英國環境經濟學家大衛‧皮爾斯和克里•特納（R. Kerry Turner）於1989年提出。工業革命以來人們一直採用線性生產消費模式，不斷地消耗有限的資源，循環經濟則是建立循環利用資源的經濟發展模式，形成「資源、產品、再生資源」的循環，使整個系統產生極少的廢棄物，甚至達成零廢棄的終極目標。 等目標將擴廠，擴廠後總面積約34.13公頃。

新華麗華指出，目前契約用電為50600KW（千瓦），足夠擴廠後使用；用水部分，擴廠後產業用水量不變，總用水量為221814公噸，包含生活用水289公噸、產業用水221343公噸，計畫用水量2995公噸；用水回收率部分，承諾實際操作用水回收率達90％以上。

空汙及廢水部分，新華麗表示，近3年空汙申報量皆低於固定汙染源操作許可證核准量；近3年平均放流水申報量皆低於核准放流水量1415公噸，三年平均用水回收率達98％。

環委指出，本次會議承諾園區硫氧化物排放總量為每年11.3公噸，但應檢核空汙排放量估算正確性，並強化空汙排放量增量抵換方式、對象及其抵換量；開發單位承諾將提升M03製程的選擇性觸媒還原設備氮氧化物防制效率至少80％，認為也應評估M01製程設置選擇性觸媒還原設備可能性。

第二，開發單位須確認空室氣體排放減量基準年設定的合宜性，強化溫室氣體減量作為，同時也要強化健康風險評估管理策略，補充敏感族群孩童致癌風險評估合理性；強化生態調查作業，評估依保育類物種（含環頸椎、東方草鴞）的棲地特性，規畫園區生態保育及棲地營造作為；另也要新增誘碟效果及減碳效應。