彭博社報導,ASML控告前中國大陸員工挪用數據,由於目前中國大陸不少半導體公司都在美國出口管制清單上,相關情況引發關注,外界憂心可能會因此間接違反相關國際管制。

外傳ASML已啟動內部調查,且採取補救措施,確保相關情況不再發生。

對於該議題,ASML回應記者提問指出,「我們仍在調查中; 除了已揭露內容之外,無法任何進一步評論。」(We are still investigating; we cannot comment any further on the nature of the information other than what was disclosed.)