鄭文燦：大宗物資減稅措施原則上會展延

行政院副院長鄭文燦今（16）日指出，有關大宗物資減稅措施原則上會展延。

行政院副院長鄭文燦今天偕同農委會主委陳吉仲視察賣場雞蛋銷售情形，同時走訪北市蛋行，由於官員到場，賣場不論是相對高價的冷藏平飼動福蛋，或者是平價常溫蛋，架上滿滿；與前幾天架上盒裝蛋清空樣態不同。

鄭文燦表示，因為現在產銷有聯繫機制，也有價格平抑機制，農委會跟協會會保持聯繫，精準掌握。當然每天價格是浮動的，會確保在民生物資的供應上，能在市場上買的到，是最高原則。

鄭文燦說，現在目前遇到的問題是氣候、包括禽流感，包括雞隻換羽產蛋率有下降一點，農委會已經說明，會從幾方面穩定產銷，產銷雙方都有聯繫機制，目前批發價是52元，大概上漲4%，從去年到現在漲了大概50%，如果比較美國跟日本，美國一顆雞蛋大概是新台幣7.3元，日本約7.7元，台灣約5.28元。

鄭文燦表示，其中很大的成本是飼料，目前大宗物資黃小玉（黃豆、小麥、玉米）進口的營業稅免徵，原來措施到3月底，院長陳建仁指示，召開物價匯報，會把營業稅減免政策往後延，讓蛋的成本可以下降，讓農民保障收益，有意願增產。