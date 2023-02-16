房貸補貼方案出爐 預估55萬貸款戶受惠

內政部今(16)日於行政院會報告「減輕民眾負擔，多元支持方案」，三年疫情很多人的生活都受到影響，為了減輕民眾的生活負擔，此次政策重點是優先照顧「租屋族」，並關心支持中低薪「房貸族」。透過擴大推動租金補貼、持續增加直接興建與包租代管社會住宅供給、擬定中產以下自用住宅貸款支持等多項政策，來減輕居住負擔。

內政部表示，每年300億租金補貼政策去年首度由中央直接受理與撥款，核定戶數由2019年的6萬戶大幅成長，現已達27.7萬戶，其中弱勢家庭約占四成、初入社會青年與婚育家庭各占約三成，實質給予租屋民眾支持並有效減輕生活負擔。

內政部今年針對租金補貼也提出五大精進作為，包含：隨到隨辦；舊戶直接延續補貼，不用重新申請；新申請戶之租約免附房東身分證字號；放寬房屋的適用範圍，會以房屋稅和地政資料進行勾稽， 無資料者可以切結方式處理；擴大到18歲以上的租屋族皆可適用。

內政部說，目前「疫後強化經濟與社會韌性及全民 共享經濟【共享經濟】共享經濟（Sharing economy）是一種交互提供、運用人力與各種資源的社會經濟運作方式，包括不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易及消費的分享，常見形式有共享交通工具、共享空間、技能交換等。在共享經濟體系下，人們可將所擁有的資源有償租借給他人，使閒置人力或資源能更有效被利用，並使資源整體利用效率變得更高。全球著名的共享經濟模範生如Uber和Airbnb，這兩家共享型企業也是近年發展最快、討論最多的獨角獸公司。 成果特別條例」刻正在立法院審議中，內政部為快速回應民眾需求同步依草案第3條第2款「減輕居住負擔及提高居住品質」規劃，為因應疫情衝擊以及升息所造成房貸增加的壓力。

內政部強調，本政策重點是減輕中低薪房貸族的居住負擔，不是鼓勵未來要買房的人，不適用購買高房價者，也不會補助到出租房子的房東，因此，規劃內容是針對2021年每戶家庭可支配所得120萬元以下，僅有一間房子而且是屬於有自用住宅者；台北市房屋原始核貸金額在850萬元以內，總價1,200萬元以內，其他地區房屋核貸金額在700萬元以內，房屋總價在1,000萬元以內，提供3萬元的定額支持。在法案通過後預期全國約可嘉惠55萬貸款戶，其中台北市約佔 4 萬戶，非台北市其他城市大約51萬戶。定額支持3萬元是以全國平均房貸餘額495萬元，2022年央行累積升息0.625%來估算而得。

符合下列資格之民眾，可申請住屋貸款支持方案：

一、僅有一筆自用性質購置住宅貸款

二、名下只有一戶房屋以內

三、110年家戶所得合計120萬元以內

四、原始核貸金額台北市850萬元(房屋總價約1200萬)以下的房屋、其他縣市始核貸金額700萬(房屋總價約1000萬)以下的房屋

內政部表示，中央興建社宅已從2020年底的4,435戶，在三年內興建數量快速成長，去年已累積興辦3萬491戶及遍及全台20縣市(含澎湖)，完成「社宅環島」里程碑。今年馬祖與金門也將開辦，將可達成全國22縣市均有社宅的成果，預計可增加2萬戶。

內政部進一步補充，截至2023年1月底，全國直接興建社宅戶數已突破7.1萬戶，未來也將持續盤點國公有低度利用房地，與各部會機關整合利用國有土地，以取得社宅用地，預估在113年底，中央與地方興建社宅總量可累計達成12.3萬戶目標。未來也會就社宅執行策略與方向進行更多討論與滾動檢討，持續推升全國社宅供給總量。

另社會住宅包租代管計畫自2017年底開辦，累計至2023年1月底，媒合數已突破5.8萬戶，現行已達每季新增7,000戶之成果，未來將持續擴大包租代管4.0執行與媒合量能，以每季增加1萬戶為目標。

內政部最後強調，本計畫是支持受疫情衝擊的中低薪民眾。關於「居住正義」的落實，內政部未來會針對需求與問題，有次序、有重點的提出多元措施，規劃長遠且永續的政策