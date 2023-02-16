年薪百萬能買多少錢的房子？ 專家精算：總價竟低於1000萬

年薪100萬能買多少錢的房子？

撇除你今天有個富爸爸可以幫你全現金買房，不然一般人買房大多需要貸款。

即便知道要買房，但對於貸款這件事，其實很多人沒什麼概念。往往都是進入到談價甚至快簽約時，一般人才會認真思索。

但這樣往往就慢了，除了你在評估貸款階段，房子可能被其他人買走之外。倘若房貸跟你想得完全不一樣（你高估了你的能力），那代表前期你花那麼多時間看的房子都是白搭，因為你根本勾不上。

那麼房貸要如何評估？

在計算以前，以下我們先有個共識的假設：

通常一般前輩會建議房貸佔月收入的1/3最適中（因為人生不是只有買房，還會有生活支出開銷、小孩教育金、孝親費、其他投資理財規劃等）。

年薪100萬，換算一個月大約8.3萬，而月薪的1/3大約是2.76萬。

在「利率2% + 貸款30年」的情況下，房貸每借100萬，一個月本利攤約3700元。若每月房貸本利攤2.76萬，那麼大約可借746萬房貸。回推8成，年薪100萬，你可購買的總價大約是933萬。

不過這只是個概算，而且算是抓鬆的（房貸只佔月收入的1/3），因為銀行端可接受最高不超過月收的70%。

倘若是拿月收的70%去扛房貸，那麼年薪100萬，你可承受1575萬的房貸，回推8成，你大約可買1968萬的房子。

不過，倘若你月收入的70%都上繳給房貸，那麼金流真的要算好，不然要是一個閃神，很容易就...嗯，爆炸了。

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