政府祭房貸補貼 電商老闆響應加碼房貸、租屋、育兒津貼

政府提出2023住宅政策三支箭，今（16）日行政院將拍板房貸利息補貼，電商企業家486先生宣布響應政策，新增員工房貸津貼並加碼租金補助和育兒津貼2.0「升級」版，期減輕員工經濟負擔。

486先生指出，自2022年開始，央行連續四次升息，如果房貸1,000萬元，每月利息就需多負擔3,000多元，不少身上背有房貸的同仁感到壓力。486團購新增員工房貸津貼，每月補助3,000元；另將原本每月2,000元的租屋補助也調高至每月3,000元，減輕房貸族和租屋族負擔。

為鼓勵生育，不僅提供最高8萬元生育禮金，育兒津貼從每胎每月2,000元同步提高至每月3,000元（每戶以申報兩胎為上限），一路補助至小孩年滿18歲。若家中有兩名孩童，每月可申請6,000元津貼，等於一年補助72,000元。

486先生指出，不少企業受到經濟逆風襲擊採取裁員措施，486團購不僅保持穩定獲利並提升各項員工福利措施「惜才」也進行「獵才」。近期釋出廣告投放優化、平面設計及行政客服等職缺，期吸引優秀人才加入團隊。