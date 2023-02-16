三三會 規劃5月訪陸

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

三三會理事長林伯豐昨（15）日表示，兩岸經貿是帶動台灣經濟成長最主要的動力來源，兩岸貿易要重回正軌，政府應以具體實際行動來緩和兩岸關係，主動釋出善意。他呼籲重啟海基會與海協會溝通聯繫機制，針對兩岸農漁業產品及食品貿易溝通。

林伯豐並表示，三三會已規劃5月22日至26日前往大陸南京、無錫、淮安、鹽城、昆山等地，訪問大陸台辦及台商協會，協助大陸台商解決投資經營遭遇的困難，以及了解大陸經濟政策。

三三會昨日舉行2月例會，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳以「中共20大與兩岸關係風險指標觀察」為題發表專題演講。林伯豐表示，中共「二十大」在經濟相關的談話，並未出現對台灣具威脅性的說法，台灣政府應以台灣利益為優先。

兩岸關係 林伯豐 台商

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