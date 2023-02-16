房貸補貼資格限制 學者質疑五個不合理

據知情人士透露，房貸補貼資格擬限制為家庭年所得在120萬元以下，原始核貸額台北市850萬元以下、其他地區700萬元才適用，對此，據房地產學者分析，政策設計有五項不合理。

政大地政系退休教授張金鶚分析，第一，不該用同一把尺衡量，因各地區薪資所得、房價、消費水平不同；其次，要在雙北買房沒有貸款到千萬元，應是經濟條件較富裕族群，核貸總額在850萬及700萬以下才能領補助，顯然有失公平。第三，台北大學不動產與城鄉環境學系教授彭建文也表示，在雙北地區買房，原始核貸額要不超過850萬元，以房屋總額貸款七成至八成來算，購屋總額只能在1,000萬元左右，僅能買到郊區套房，對於要自住的家庭來說根本不夠住。

第四，張金鶚指出，如果房貸支持方案只為期一年，對於房貸族來說只是錦上添花，除非房貸支持政策要長期執行，才較為合理。最後，還有借名登記問題，在條件設計上必須去排除。