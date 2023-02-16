房貸補貼 訂所得、核貸門檻

內政部今（16）日將赴行政院會報告「落實居住正義政策精進方案」報告，知情官員透露，「住宅三箭」中的房貸補貼標準將訂為，家戶所得在120萬元以下；台北市房貸核貸金額在850萬元以下，其他地區須在700萬元以下者；同時符合兩要件才享有房貸補貼。

針對外界抨擊房貸補貼是「劫貧濟富」，內政部長林右昌昨天說，社會上有一群廣大的中低薪房貸族，跟租屋族一樣也需要政府的幫忙，民眾有房子並不是罪惡，有房子也不一定代表有錢。

林右昌強調，中產以下房貸族支持方案，是針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族。對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人，所以並不是給利息補貼，鼓勵民眾去買房。

央行去年四度升息，為減輕房貸族壓力，內政部擬定落實居住正義政策精進方案，針對房貸補貼，限制僅持有一戶自住貸款者，並設排富條款，採每月定額、直接撥款到符合資格帳戶，且僅限既有貸款戶，不含新貸戶。

據悉，其中排富條款要符合，家戶所得須在120萬元以下，且貸款總額台北市須850萬元以下，台北市以外地區為700萬元以下，必須同時符合兩項條件才行。這也與內政部日前透露，依照各地區所得中位數設定家戶所得門檻，也沒限制核貸額度有極大不同。

知情人士解釋，係因考量到補貼方案是全國性政策，家戶所得門檻才會全國統一，並設下核貸金額在850萬、或700萬以下的排富條款。

不過，這樣的排富條款也意味著雙北地區的高房價，搭配相對高的核貸額度，民眾要拿到補貼就非常困難；另，該人士也坦言，在北市買小宅的單身族，較有機會被列入補貼範圍內。預計在此標準下，受惠戶數約30萬至40萬戶左右，與原本預估相差不多。

至於租金補貼條件也將放寬，申請租金補貼的租屋人免付房屋與房東證明資料，補貼日期也從申請當天開始，而非已核定日才開始補助。至於「青年購屋積金」政策，因尚未獲得共識，因此今日行政院會上暫不討論。