退撫新制 將會開放自主投資

新進公務人員退撫新制今年7月上路，採個人專戶制，銓敘部長周志宏昨（15）日表示，初期將由退撫基金代為管理，最快2025年之後才會開放自主投資。新制上路後，舊退撫基金今年下半年會有4億元缺口，明年擴增到15億，將由政府編列預算填補。

考試院秘書長劉建忻表示，考試院已和主計總處溝通過，預計在2024年編列撥補金額。他強調，已經修法明定政府撥補，這是國家負最終責任的概念，因此不會有二次年改。

考試院昨日舉行新春記者會，考試院長黃榮村與所屬部會首長與媒體茶敘。黃榮村表示，今年7月起，各單位新進公務人員將適用新的退撫制度，由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」設立個人專戶，強制提撥費率為15%，其中公務人員負擔35%，政府負擔65%。

周志宏表示，退撫新制實施初期，還不會立刻開放自主投資，仍由退撫基金管委會代為管理，至於開放自主投資時程，可能在2025年1月1日之後，屆時可選擇積極型、穩健型或保守型。