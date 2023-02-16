金管會盯炒房 設兩機制

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

政府緊盯炒房團動起來。金管會去年揪出炒房團使用ATM存現金方式，幫多戶房貸戶繳息，躲避金流查緝，金管會今年2月再度發函給銀行公會，針對防範投資客炒房以及人頭戶申貸問題，建立兩大機制，重新統整新的執行方式，以利銀行執行風險基礎納管。

金管會過去專案金檢中，發現零元炒房團利用第三人現金存入方式，協助借戶支付房貸息。

這兩大機制分別為，第一，希望銀行落實案源查核以及貸放前各項徵審作業，針對高風險投資客炒房以及人頭戶申貸交易可能演化態樣，持續滾動檢討內控機制；第二，建議銀行使用風險基礎方式，建立有效內部監控以及查證防範機制。

根據金管會發函內容，建議銀行針對高風險投資客炒房交易態樣，以及高風險人頭戶，例如可以建立定期資訊系統，篩選一段期間全行房貸客戶繳息扣款帳戶交易紀錄，並分析是否在短期間內，利用同一個ATM存現入不同帳戶情形，再針對異常情形，輔以ATM影像調查。

具體建議上，可以依照銀行風險控管情形，納入三大事項考量。第一，落實KYC機制，依照自行房貸客戶的風險屬性，例如區分投資或是自住客後，再將已繳息還本尚未達一年的新房貸客戶、但屬於高風險者，納入資訊系統監控範圍。

第二，系統設定篩選範圍，可以排除已經經由銀行判斷為經常性交易等；第三，ATM影響調查，可排除包括存入帳戶前餘額已經足夠繳納當期本息，另外可以排除銀行詢問被代繳本息房貸客戶、已表示其存款人為親友或具有其他正當關聯性者。

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