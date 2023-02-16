退撫基金 元月績效轉正

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

考試院昨（15）日宣布公務人員退撫基金今年元月績效轉正，收益數192億元，收益率2.74%。公保準備金今年1月收益數145億元，收益率4.05%。

股神巴菲特閃賣台積電，退撫基金現投資台股金額中有三成重押台積電。銓敘部長、退撫基金管理委員會主委周志宏表示，退撫基金會視市場情況調節一些持股，長期持有台積電，可說是退撫基金長期獲利來源。

根據退撫基金管理委員會公布投資台股持股最新半年報，截至去年底投資台股金額，持台積電占比達29.27%，較去年6月底29.15%略增。

受去年全球股災影響，退撫基金去年整體基金收益數為負478億元，年收益率負6.73%；退撫基金近三年加權平均收益率為4.53%，績效表現尚屬穩健，且優於新制勞退基金及勞保基金。周志宏說，今年1月全球金融市場表現佳，因此1月收益數轉正，回補192億元。

退撫基金管理委員會表示，Fed雖放緩升息腳步，仍宣示政策利率維持在高檔一段期間，影響國際需求、經濟成長及股市表現空間。

退撫基金 台積電

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