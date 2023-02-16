勞保黑洞 連六年收支失衡

高齡社會到來，去年底勞保老年年金請領人數已逼近160萬人大關，老年給付金額呈高倍速成長，去年勞保收支短絀擴大至386.11億元，連續第六年收支失衡。去年政府撥補勞保300億元，顯然無法補足黑洞。

勞保局昨（15）日公布最新統計，2022年勞保普通事故保險收入4,428.06億元，支出高達4,814.17億元，收支短絀386.11億元，這是勞保連續第六年入不敷出。

蔡總統任期剩最後一年多，勞保財務持續失衡，勞動部蒐集年改意見已二年半，近期重啟勞保年改呼籲不斷，但勞動部不動如山。勞動部表示，年金制度財務問題來自人口快速老化及少子化，各國面臨相同挑戰，參酌國外經驗，政府撥補亦為因應措施之一，未來仍會持續撥補及提高撥補金額，確保勞保制度穩健運作，政府將負最終支付責任。

圖／經濟日報提供

勞保自2017年起首度呈現收支逆差，該年短絀275.38億，2020年短絀一度擴大至近500億元，整體來說，勞保每年約有300億收支短絀，2022年則擴大至386.11億元。

蔡政府自2020年起開始撥補勞保，當年撥補200億元；2021年撥補220億元；2022年撥補300億元。顯然政府撥補不足以填補當年度收支失衡。

勞保局普通事故納保組組長劉秀玲表示，勞保已進入成熟期，因高齡化、少子化緣故，收不抵支趨勢很難避免，預估接下來每年都會逆差，這幾年短差金額還算平穩，皆在200億、300億左右。

劉秀玲強調，老年年金是累滾概念，請領人數每年新增10多萬人左右，且活愈久領愈多，愈是後期給付金額愈膨脹，這是導致勞保收支年年失衡主因。

勞保局統計指出，2022年底領取老年年金人數已來到159.8萬人，去年新增12.2萬人，給付金額高達3,381億元，年年擴大；若再加上領一次金約8.5萬人，合計老年給付高達4,292.33億元，占勞保保險收入97%，幾乎吃掉勞保收入。

過去三年勞保基金操作績效佳，皆能填補勞保收支失衡缺口，但2022年勞保基金出現589億元帳面虧損，顯然已無力救援勞保。